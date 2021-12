Pallavolo, il Covid fermerà Cucine Lube – Perugia?

Il fine settimana della serie A per le marchigiane è aperto sabato alle 18 dalla Megabox in casa. Torna domenica la Lube in Superlega contro la capolista che però ha già 3 contagiati. Partita a rischio rinvio

CIVITANOVA – Civitanova-Perugia sarebbe big match anche se giocato alla 1’ giornata. Figuriamoci se vale la testa della SuperLega con la prima contro la seconda che si trovano a confronto nell’ultima di andata assegnando il titolo di campione d’inverno. Mancherà uno degli ex Rychlicki oltre a Andreson e Mengozzi fermati dal Covid, ma gli altri bastano e avanzano per un match da non perdere. Se invece nel giro di tamponi che verrà ulteriormente fatto in serata dovesse essere riscontrata un’altra positività nel gruppo squadra umbro, arrivando a 4, allora il match sarebbe rinviato. In caso contrario si gioca domenica alle 18 con diretta su RaiSport.

Il weekend è aperto dalla Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che sabato alle 18 al PalaCarnaroli di Urbino attende la Vero Volley Monza di Marco Gaspari. Il match è proibitivo come lo sono stati i due precedenti e le speranza di andare a punti davvero poche per una formazione sempre priva del suo palleggiatore titolare.

Riparte la serie A2 Femminile con la 1’ di ritorno. La Cbf Balducci sale a Ravenna domenica alle 17 dopo la qualificazione ai quarti di Coppa Italia ottenuta domenica scorsa. All’andata fu 3-0 per la truppa maceratese, in una gara d’esordio dove però l’ex Pomili e compagne diedero filo da torcere nei primi due set alle ragazze di Luca Paniconi. “Ravenna è una buona squadra, con ottime individualità – ricorda il tecnico della CBF Balducci – All’andata vincemmo 3-0 con una buona prestazione in una partita che ci ha visto sudare per almeno due set. Sicuramente sarà una partita durissima contro un avversario di qualità.”

In A3 maschile la Vigilar Fano è nella tana della capolista Abba Pineto provando a dare continuità al buon momento e agli ultimi risultati positivi. La MedStore Tunit Macerata ospita Brugherio mentre la Videx è in trasferta sabato alle 20.30 a Savigliano con il chiaro intento di vendicare lo schiaffo subito domenica in casa per mano di Prata di Pordenone.