Pallavolo, la corsa promozione della Vigilar Fano è già finita

FANO – Finisce qui il campionato della Vigilar Fano. Sono i pugliesi di Casarano e del fanese Marco Ulisse ad approdare meritatamente in finale promozione espugnando il Palas Allende per 3 a 1.

I virtussini giocano una partita in sofferenza, rincorrendo per tutta la gara un avversario mai messo seriamente in difficoltà. I fanesi ci hanno provato ma poche volte hanno dato la sensazione di poter avere in mano la partita portando il match dalla propria parte.

Fin dalle prime battute Leo Shoes appare in palla con il polacco Ciupa (poi uscito per infortunio all’inizio del secondo set) a martellare al servizio (0-3). La Vigilar però si sblocca con Gozzo al servizio e, non solo impatta a quota 10, ma va avanti 14 a 10 grazie agli errori di Casarano e agli attacchi di un ritrovato Marks. Gli ospiti però non mollano e con Fanizza al servizio ribaltano il punteggio (19-21). Finale rovente con due muri consecutivi di Fanizza e Peluso che regalano il vantaggio ai pugliesi.

Nel secondo set c’è equilibrio fino al 13 a 13 ma ancora una volta la ricezione dei fanesi salta e la coppia Marzolla-Cianciotta non perdona in attacco.

Nel terzo parziale la Vigilar si scuote: i fanesi sembrano abdicare (17-20) ma un paio di errori di Casarano e gli ace di Maletto danno coraggio ai padroni di casa che, con Marks al servizio, accorciano le distanze nel conto set allungando il match.

Il pubblico crede nella rimonta ma Casarano non ci sta e nella quarta frazione, dopo un inizio di marca virtussina (3-1), ricomincia a macinare gioco con i propri schiacciatori infermabili (14-18). Fano va a meno sei, nel finale prova a rientrare ma Cianciotta chiude i conti e prosegue la corsa alla A2 con merito. Finisce 3-1 per i pugliesi che fanno festa al PalaAllende.

Per la Vigilar Fano la vittoria del Giorne Bianco ma un finale di stagione col freno a mano tirato e, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, è arrivata la sconfitta nel confronto tra le prime contro Ortona così come in questa seconda occasione contro Casarano.