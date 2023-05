Pallavolo, la Corplast Corridonia rinuncia alla B2 e cede il titolo

CORRIDONIA – Tempo di scelte sicuramente molto dolorose in casa della Pallavolo Corridonia che ha comunicato attraverso il proprio canale Facebook ufficiale di “aver ceduto il titolo di serie B2 Femminile alla società Asd Milano Team Volley 66″. “Continua il nostro impegno intrapreso ormai dal 1984 con le giovanili guardando al futuro con ottimismo e la passione che sempre ci ha contraddistinto”.

La pallavolo marchigiana perde una rappresentante storica del proprio movimento nei campionati nazionali. La parabola delle ultime stagioni aveva portato la squadra alla promozione dalla B2 alla B1 sotto la guida di coach Luciano Messi. Poi nella stagione appena conclusa il buon inizio prima del crollo che ha portato anche all’avvicendamento in panchina con l’arrivo di coach Luisa Fusco che, tuttavia, non è riuscita a portare la squadra alla salvezza ma solo a togliersi la soddisfazione di battere la capolista Volley Team Bologna impegnata nei playoff promozione. Una retrocessione dolorosa.

Un vero peccato perdere una piazza importante, punto di riferimento di tutto il movimento anche nei molti anni di serie B e prima ancora della serie A2.

L’auspicio è che sia un arrivederci alla categoria nazionale.

La geografia del volley marchigiano femminile prevede:

in A1 la Megabox Vallefoglia, in A2 la Cbf Balducci Macerata, in B1 la Pieralisi Jesi e la Clementina 2020, in B2 Polverigi, Lucrezia, Porto Potenza, Porto San Giorgio e la già promossa Collemarino in attesa del ritorno della finale tra la Battistelli Pesaro e la Lardini Filottrano con le pesaresi che hanno vinto 3-1 in trasferta l’andata. Si gioca sabato 27.5 alle 18 al palas di Vallefoglia.