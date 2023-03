Pallavolo, la Corplast Corridonia rinuncia a Messi. Esonerato il tecnico della B1

CORRIDONIA – Come spesso accade nello sport, quando le cose non vanno la soluzione è di esonerare l’allenatore. Così ha deciso la Corplast Corridonia che ha sollevato Mauro Messi dall’incarico di allenatore della formazione di B1 Femminile. La squadra neopromossa proprio con il tecnico di Recanati alla guida, aveva avuto un buon inizio di campionato. Un punto nelle ultime 4 partite hanno convinto la dirigenza che fosse necessario un cambio della guardia e da qui la decisione di esonerare il tecnico.

L’avventura di Messi è durata esattamente due anni essendo subentrato nel marzo 2021 a Maurizio Marega.

Per Messi era la seconda esperienza in serie B dopo l’esperienza a Recanati. La società non ha ancora comunicato il successore. Nel turno di sabato a Forlì la squadra aveva condotto 0-1 e 1-2 prima di cedere al tiebreak, 4’ sconfitta consecutiva.

In classifica la squadra è in 7’ posizione a quota 25, + 3 sulla Clementina terz’ultima ma scavalcata dall’altra marchigiana, la Pieralisi Jesi che invece è in un ottimo momento e in grande ascesa.

Nel prossimo turno la Corplast osserverà il turno di riposo e quindi per il nuovo tecnico, quando sarà ufficializzato, ci sarà tempo di lavorare con la squadra per fare di slancio le ultime 6 partite e conquistare la permanenza nella categoria. La squadra tornerà in campo nella difficilissima trasferta di Altino, seconda in classifica, sabato 25 marzo alle 18 in terra abruzzese.