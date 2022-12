Pallavolo, la Coppa Italia non sorride alle marchigiane

CIVITANOVA – Per il secondo anno di fila i campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova escono di scena tra le mura amiche nei Quarti di Finale della Del Monte® Coppa Italia contro l’Allianz Milano, capace di espugnare l’Eurosuole Forum 1-3 con una rimonta in quattro set: 25-18, 21-25, 18-25, 21-25.

La Cucine Lube ha così fallito l’obiettivo di partecipare il prossimo 25 febbraio al PalaSport di Roma alla Final Four alla quale va invece, e con merito, l’Allianz Milano che sfiderà in Semifinale l’Itas Trentino. Si ferma perciò a 8 successi consecutivi la striscia positiva della Lube trafitta dalla buona serata degli schiacciatori Mergarejo (18 punti con 4 ace) e Ishikawa (MVP del match e top scorer con 21 punti). Sul fronte biancorosso Nikolov e Zaytsev, 28 punti in due equamente divisi, le provano tutte, così come Chicco Blengini che cerca di trovare la chiave di volta con gli innesti dalla panchina, ma una prova non esaltante al centro e le difficoltà in ricezione rendono vani i tentativi di rimonta.

Nel dopogara ovviamente deluso capitan De Cecco: «Milano ci ha messo veramente sotto. Loro non hanno fatto niente di speciale, hanno giocato una pallavolo normale, i problemi derivano dalla nostra metà campo. Non serve arrivare secondi in classifica se poi si interpretano male queste partite. Adesso dobbiamo ricompattarci, tornare in palestra e preparare il match con Modena».

L’esordio nel nuovo anno solare è previsto per sabato 7 gennaio (ore 18) al PalaPanini di Modena nell’anticipo del 3° turno di ritorno della Regular Season.

Non ha avuto miglior esito la trasferta della Videx Grottazzolina in Coppa Italia di A2 a Bergamo. I ragazzi di Ortenzi, al 3’ stop consecutivo, sono stati battuti 3-0 con parziali a 16-22-15 da una squadra nettamente più in palla in questo momento di Vecchi e compagni.

Buon per i gialloblù che ora ci sia la pausa e che il campionato riprenda domenica 8 gennaio alle 18 ospitando in casa la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Sul campo di Bergamo si si aspettava una sfida ardua nella quale la Videx Yuasa Grottazzolina non scendeva in campo da favorita ma la sconfitta in terra bergamasca dopo appena un’ora di gioco conferma che i grottesi hanno bisogno di ricaricare le pile (e alla svelta) dopo un 2022 da ricordare. Ai tanti chilometri percorsi in questi giorni si è aggiunto anche il forfait di Bonacic, sostituito da Ferrini, a complicare ulteriormente i piani di coach Ortenzi. La qualità e la verve della Agnelli Tipiesse ha fatto il resto in una serata dove l’unica nota lieta porta il nome di Mattia Leli. Lo schiacciatore classe 2004, prodotto del settore giovanile grottese, battezza il proprio esordio in serie A con un ace realizzato nel finale di secondo set.