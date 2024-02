Pallavolo, la Coppa Italia di A3 maschile si assegnerà a Fano il 2 e 3 marzo

L’indizione del trofeo prevedeva che la disputa di Semifinali e Finale in gara unica in casa del Club con miglior classifica, oppure la Final Four se una delle squadre semifinaliste si fosse proposta come organizzatrice

