Conero Planet Volley, l’ex Penna approda all’Omag in Serie A2

L'ex giocatrice della formazione anconetana, risultata determinante nel 2018 soprattutto in ambito giovanile, ha raggiunto l'accordo con la compagine di San Giovanni in Marignano

ANCONA- C’è un pezzo di Conero Planet Volley Ancona nella prossima Serie A2 di pallavolo femminile. Si tratta di Eleonora Penna, schiacciatrrice classe ’03, che è stata ingaggiata dalla Omag di San Giovanni in Marignano. La ragazza, nel 2018 alla Conero Planet in Serie B, non ha nascosto tutto il suo entusiasmo dopo l’ufficialità dell’accordo:

«Questo per me è un sogno che si avvera. Da giocatrice e tifosa ho sempre seguito le partite e ora, sapere di poter giocare in serie A nella squadra del mio paese, equivale ad aver raggiunto uno degli obbiettivi della mia vita. I meriti di questa straordinaria opportunità che mi è stata offerta vanno sicuramente agli allenatori e al presidente, non vedo l’ora di iniziare a vivere questa fantastica esperienza».

Con la casacca anconetana, in ambito giovanile, la Penna ha contribuito alla conquista del campionato regionale 2019 U16 e U16, nonchè del 6°posto under16 alle finali nazionali (compreso l’8°, sempre in ambito italiano, nella categoria U18).