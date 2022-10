Pallavolo, comincia la A1 femminile: Cbf Balducci Macerata al debutto assoluto

La Cucine Lube col vento in poppa domenica va a Monza. La Megabox Vallefoglia debutta in casa. La Videx Grottazzolina (A2M) a Reggio Emilia, la Vigilar Fano (A3M) a Parma. Ferma per Covid la MedStore Macerata

URBINO – Di tutte le marchigiane impegnate in questo weekend di serie A l’unica che resta a giocare in casa è la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che domenica alle 17 ospita a Urbino la Bosca Cuneo per la 1’ giornata del massimo campionato femminile.

L’attesa è finalmente finita e, dopo lo spazio lasciato ai Mondiali, si parte anche nel volley rosa e le Marche si presentano ai blocchi con due rappresentanti.

Oltre alle biancoverdi che, forte di un mercato importante, ha ambizioni playoff, c’è al via anche l’esordiente Cbf Balducci Macerata. La squadra di Paniconi parte dal PalaIgor di Novara in uno dei templi del volley e contro una delle più forti formazioni al via. I nomi di Danesi, Bosetti, Chirichella, Fersino, Karakurt, Adams, poulter fanno tremare i polsi e ad essi si aggiunge l’ex Giulia Bresciani che in estate ha fatto il grande salto ma che dovrà sgomitare per conquistare un posto da titolare. Si gioca alle 17. La A1 femminile poi tornerà in campo anche mercoledì col primo turno infrasettimanale stavolta davanti al pubblico amico.

Dopo la maratona di Trento domenica alle 18 tocca di nuovo anche alla Cucine Lube Civitanova e sempre in trasferta, stavolta a Monza. Il morale dei cucinieri è a mille e i brianzoli sanno che si troveranno un brutto cliente di fronte, con un roster ampio che garantisce a coach Blengini di cambiare l’ordine degli addendi in corsa e, come successo a Trento, anche il risultato. Poi con un De Cecco in forma smagliante è tutto possibile, due volte Mvp in 4 giorni.

Dopo la super battaglia del PalaGrotta la Videx Grottazzolina in A2 maschile è ancora una volta con le valigie in mano. La vittoria di mercoledì contro Santa Croce è stata linfa vitale per il morale della squadra e la trasferta a Reggio Emilia contro il clan Cantagalli, papà Luca in panchina e i due figli Diego e Matteo in campo sono l’avversario giusto per misurare le ambizioni dei ragazzi di Ortenzi.

Per la serie A3 maschile la Vigilar Fano sale a Parma nel mitico PalaRaschi sempre domenica alle 18. La Vigilar si gode il quinto posto in classifica con un inizio stagione molto diverso rispetto a quello dello scorso campionato anche se, come si è potuto notare da queste prime gare di campionato, non ci sono partite scontate e ogni sfida deve essere affrontate con il coltello fra i denti.

Rinviata invece la partita della Med Store a San Donà di Piave per il focolaio Covid nel gruppo squadra della formazione di Gulinelli. Sono già due quindi i match da ricalenderizzare per i biancorossi sperando di non avere altre sorprese.