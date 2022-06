Pallavolo, coach Capriotti è CT della Nazionale della Lettonia

PORTO SAN GIORGIO – Dove sono i confini del lavoro di un allenatore? Difficile rispondere se la domanda riguarda Daniele Capriotti. Il tecnico di San Benedetto del Tronto dopo aver allenato per anni in Islanda ed essere rientrato nelle Marche per dare vigore al progetto tecnico della Volley Angels Porto San Giorgio, ora è stato nominato ricoprire la carica di Commissario Tecnico di tutte le nazionali femminili della Lettonia.

Capriotti ha raggiunto un accordo pluriennale con la federazione baltica a testimonianza ulteriore dell’alta qualità del lavoro che l’allenatore sambenedettese ha maturato nel corso della sua lucente carriera.

A Capriotti è stata richiesta una presenza intensa in questi primi mesi, al fine di poter avere una conoscenza diretta delle risorse umane a sua disposizione e degli impianti sportivi federali, oltre che dell’organizzazione del lavoro. Nel corso di una prima presa di contatto, Capriotti ha partecipato alla trasferta in Serbia della nazionale Under 21, dove la Lettonia ha giocato le partite per le qualificazioni agli Europei di categoria. Successivamente tornerà in Italia.

Il tecnico continuerà comunque a ricoprire la carica di Direttore Tecnico di Volley Angels Project, come avvenne quando svolse il medesimo incarico per la federazione dell’Islanda. Capriotti è stato prescelto, come ha dichiarato il coordinatore delle squadre nazionali della federazione della Lettonia, Arturs Vitkovskis, dopo una selezione tra diversi allenatori di tutto il mondo iniziata nello scorso mese di marzo. La notizia del suo arrivo alla guida della Lettonia è già stata diramata attraverso un comunicato presente sul sito internet della federazione lettone.

Le Marche vantano una lunga tradizione di allenatori di pallavolo di alto livello. Il Ct della Nazionale Femminile Campione d’Europa Davide Mazzanti è di Marotta con il vice sempre marottese Matteo Bertini; Marco Gaspari a Monza ha disputato la finale scudetto è di Ancona, Andrea Pistola di Montemarciano è da anni in A1 femminile e in estate è passato da Cuneo a Casalmaggiore. Luca Paniconi ha ottenuto la promozione in massima serie con la Cbf Balducci Macerata. Lorenzo Micelli di Urbino è il CT della Bulgaria. Nel maschile, Alberto Giuliani di San Severino Marche dopo aver allenato in Turchia, Polonia, oltre alle nazionali di Slovenia e Slovacchia è in Grecia all’Olympiakos. Giampaolo Medei di Treia è in Turchia. Romano Giannini di Porto Potenza Picena è campione d’Italia come vice di Blengini alla Cucine Lube Civitanova.