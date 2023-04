Pallavolo, coach Alberto Giuliani entra nell’Olimpo del volley greco

Il tecnico di San Severino Marche ha vinto lo scudetto nel campionato greco con il suo Olympiakos e fa il bis con la Challenge Cup. Il coach marchigiano ex Cucine Lube in regia ha a disposizione l’altro ex Lube Dragan Travica

SAN SEVERINO MARCHE – Coach Alberto Giuliani ha vinto in Grecia lo scudetto della pallavolo maschile alla guida dell’Olympiakos Pireo. Il tecnico marchigiano ex Cucine Lube fa festa per una vittoria di prestigio che lo conferma tra gli allenatori italiani più stimati all’estero. La conquista dello scudetto fa il paio con l’affermazione a livello europeo nella Challenge Cup, dove ha battuto in finale il Maccabi Tel Aviv.

Decisiva l’affermazione per 3-0 nella serie contro il Paok, chiusa 3-1 a Salonicco in casa degli avversari.

Nelle tre sfide precedenti la sua formazione, guidata in cabina di regia dall’esperto palleggiatore Dragan Travica, altro ex della Lube, nelle ultime due stagioni a Perugia

La corsa al titolo è iniziata con una vittoria interna per 3-1, poi ha perso al tie-break a Salonicco, ma si è rifatta in gara3 grazie a una grande prova d’orgoglio: sotto di 2 parziali, ha recuperato lo svantaggio e si è affermata al quinto set.

Per Alberto Giuliani si tratta del quarto titolo nazionale, il primo in Grecia. Gli altri li ha vinti con Cuneo e per due volte alla guida della Cucine Lube. Nel suo palmares ci sono anche una Coppa Italia, tre Supercoppe italiane, una Supercoppa turca e una Coppa Cev.

Attraverso il profilo social il coach di San Severino ha celebrato il trionfo di una stagione superlativa.

«Con la vittoria della Challenge Cup dopo 18 anni e oggi la vittoria del mio quarto campionato nazionale, ma questa volta alla guida dell’Olimpiakos non potevo chiedere di più ai miei giocatori, al mio staff e al prestigioso club. Grazie anche ai tifosi che in gara tre hanno fatto la differenza giocando con noi».