Pallavolo, La Clementina tenta l’assalto alla A ripartendo dalla B1

Dopo un’estate di ipotesi più o meno fantasiose di ripescaggi e reintegri in serie A2, anche se la Lega Volley Femminile non ha ufficializzato le partecipanti alla A2, la Battistelli Termoforgia lavora per la A1

CASTELBELLINO – Proprio come la passata stagione ma per motivi diversi, il mercato della Battistelli Termoforgia Clementina è partito in ritardo. In una stagione già lunghissima terminata con la delusione della sconfitta nella finale playoff, molte cose sono cambiate e cambieranno nel club del presidente Talacchia.

Le conferme rispetto alla scorsa stagione saranno poche.

La prima è quella di coach Secchi, forte di un contratto triennale in cassaforte, inusuale a questo livello. Anche lui vorrà riscattarsi e non può dirsi esente da colpe per una stagione finita non nel modo sperato e con una squadra che è arrivata al ballo finale scarica sia fisicamente che soprattutto mentalmente.

Con lui ci saranno la centrale Giulia Cardoni, giocatrice di buon livello che farà molto comodo alla Clementina nella prossima stagione. Confermata anche il secondo libero Sara Zannini, arma tattica anche per il giro dietro.

Cambierà la regia, cambierà il libero che non sarà più Eleonora Bruno, e le schiacciatrici.

Aria nuova quindi in casa Battistelli Termoforgia per rimediare a qualche errore fatto in sede di mercato l’anno scorso anche perché la squadra fu fatta quando i pezzi pregiati si erano già sistemati per i tempi lunghi nel definire l’accorpamento di Moie e Castelbellino.