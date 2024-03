Pallavolo, la Cucine Lube chiude la Superlega al 4’ posto

CIVITANOVA – La vittoria a Verona per 3-0 consente alla Cucine Lube di conservare il 4’ posto alla fine della Regular Season alle spalle di Piacenza. Il risultato per nulla scontato premia una prestazione attenta e di valore da parte dei biancorossi che si sono imposti col massimo scarto relegando Monza al 5’ posto e Verona al 6’ posto. Adis Lagumdzija MVP, Alex Nikolov top scorer nel match vinto in Veneto. Proprio i brianzoli della Mint Vero Volley saranno l’avversario del primo turno di playoff a partire da mercoledì alle 20.30 all’Eurosuole Forum sulle distanze delle 5 partite e l’obiettivo è quello di vendicare l’eliminazione in Coppa Italia.

In A1 Femminile la Megabox Vallefoglia di coach Pistola ha ritrovato il successo superando Trento dell’ex CT azzurro Davide Mazzanti per 3-0 soffrendo nei primi due set e chiudendoin scioltezza nel 3’ set. Punti preziosi in ottica playoff considerando il surplus di impegni con il turno infrasettimanle mercoledì a Firenze e l’anticipo poi sabato in casa contro la corazzata Conegliano con diretta su Raisport.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata gioca una gran partita contro la capolista Bartoccini Perugia cedendo al tiebreak. E’ la prima sconfitta al 5’ set per le arancionere dopo 6 successi. La Cbf era reduce da due vittorie consecutive. Prima convocazione per la montenegrina Dzakovjic gettata nella mischia nel 3’ set da coach Carancini. Domenica a Talmassons scontro diretto che vale un posto nei playoff a 4 giornate dal termine

In A2 Maschile nell’incrocio tra laprima e la seconda la spunta al tiebreak la Emma Villas Siena. A tre giornate dal termine della regular season la formazione marchigiana comanda con 55 punti e un vantaggio di 7 punti sul duo composta dalla formazione toscana e da Cuneo entrambe a quota 48.

In A3 maschile la Coppa Italia la vince la formazione calabrese di Palmi giustiziera delle marchigiane. Nei quarti i calabresi hanno eliminato la capolista Banca Macerata mentre in finale hanno dato un grosso dispiacere alla Smartsystem Fano padrona di casa e organizzatrice della manifestazione sconfitta 3-1. Ancora una volta confermata la maledizione di chi mette il proprio campo a disposizione dell’evento: l’anno scorso Macerata e quest’anno Fano non hanno potuto festeggiare davanti al pubblico amico.