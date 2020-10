Volley, la Cucine Lube vince solo al tiebreak contro Ravenna

CIVITANOVA MARCHE – La “solita” maratona a cui è abbonata la Cucine Lube in questo inizio di stagione è stato l’unico modo per avere ragione di una coriacea Consar Ravenna per la 2ª giornata di andata della Regular Season SuperLega Credem Banca.

Alla fine di un match tirato la squadra di De Giorgi si è imposta al tiebreak davanti al deserto dell’Eurosuole Forum privo di pubblico.

L’avvio di partita è convinto per gli ospiti e distratto per la Lube. Uno dei tanti errori dei marchigiani ha consegnato alla Consar il 23-25.

Anche nel 2’ set il copione non cambia. De Giorgi decide di inserire il capitano Juantorena. Con lui in campo i padroni di casa acciuffano la parità sul 18-18, poi trovano il primo vantaggio della sfida con un attacco di Leal (21-20), che firmerà subito dopo l’ace del break decisivo (23-21). Chiuderà il parziale (sul 25-22) Rychlicki.

Il terzo set è un monologo della Cucine Lube, che prende subito il largo su un ottimo turno al servizio di Simon (da 10-7 a 15-17), per poi chiudere sul 25-14 con un ace di Yant, inserito momentaneamente al posto dell’ottimo Leal.

Nel quarto è invece il muro a spostare gli equilibri di nuovo in favore della Consar Ravenna (5 vincenti nei primi 15 punti siglati, a fine set saranno 6), che trova il massimo vantaggio sul 13-18. La Lube torna sotto e nel testa a testa finale vince 23-25.

Al tie break la Lube scappa subito sul 6-2. Ravenna reagisce ritrovando subito il -1 (8-7), ma è Simon a ristabilire definitivamente le distanze in favore dei marchigiani, prima con il muro che vale un nuovo break sul 9-7, poi con due ace di fila che scrivono il 12-8, facendo calare il sipario sul match. Finisce 15-9, con Osmany Juantorena (15 punti con 4 ace, 52% in attacco e 65% di positive in ricezione) incoronato Mvp.

Nel dopogara coach De Giorgi ha ammesso che «Loro sono stati bravi. Ravenna è una squadra giovane che gioca sempre il tutto per tutto. Contro queste squadre bisogna avere continuità e agonismo alto altrimenti si rischia. Analizzeremo la partita per presentarci nel miglior modo possibile nella prossima sfida contro Trento. La mancanza di continuità? L’importante è saper intervenire e fare meglio«.

Cucine Lube Civitanova M. – Consar Ravenna (23-25, 25-22, 25-14, 23-25, 15-9)

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 3, Marchisio (L) n.e., Juantorena 15, Balaso (L), Leal 18, Larizza n.e., Rychlicki 18, Simon 13, De Cecco 3, Anzani 9, Falaschi, Hadrava 1, Yant 2. All. De Giorgi.

CONSAR RAVENNA: Mengozzi 9, Giuliani (n.e.), Loeppky 5, Redwitz, Pirazzoli n.e., Arasomwan 1, Recine 11, Zonca 4, Grozdanov 14, Batak 1, Kovacic (L), Pinali 22, Koppers, Rossi n.e.. All. Bonitta.

ARBITRI: Brancati – Turtù.

PARZIALI: 23-25 (29’), 25-22 (27’), 25-14 (26’), 23-25 (31’), 15-9 (16’.

NOTE: Lube: b.s. 16, ace 15, m.v. 6, 50% in ricezione (29% perfette), 53% in attacco. Ravenna: b.s. 18, ace 1, m.v. 15, 35% in ricezione (21% perfette), 49% in attacco.