Pallavolo, Civitanova – Grottazzolina: la Superlega comincia col derby

Dopo il cammino in Champions League ora è noto anche quello in Superlega per la squadra di Medei che esordirà il 19 ottobre in casa contro la Yuasa Grottazzolina. Calendario asimmetrico tra andata e ritorno.

CIVITANOVA – La pubblicazione del calendario della prossima Superlega regala subito un’emozione. La grande novità è l’adozione a sorpresa di un calendario asimmetrico, in cui le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine delle gare di andata. Cinque i turni infrasettimanali.

La 1a giornata fissata per domenica 19 ottobre regalerà il derby tra la Cucine Lube Civitanova e la Yuasa Battery Grottazzolina. Alla 2a giornata si va in casa della Sir Safety Perugia per poi attendere la Itas Trentino. Partenza a razzo, quindi. Poi si prosegue in casa contro Cisterna mentre dopo la pausa per la SuperCoppa in Arabia Saudita, la 5a giornata proporrà la trasferta in casa della Gas Sales Bluenergy.

La 6a giornata mercoledì 19 novembre sarà il primo turno infrasettimanale in casa contro Rana Verona, quindi trasferta a Padova e in casa con la neopromossa Cuneo. La 9a giornata mercoledì 3 dicembre 2025 è l’altro infrasettimanale in casa della Mint Vero Volley Monza mentre domenica si viaggia ancora verso Modena. Domenica 14 dicembre 2025 arriva l’Allianz Milano a chiudere l’andata.

Il Ritorno parte domenica 21 dicembre 2025 a Cuneo mentre il turno di Santo Stefano sarà in casa contro Gas Sales Bluenergy Piacenza. Poi la Coppa Italia e il primo match del 2026 domenica 4 gennaio 2026 a Trento. Quindi Padova poi il derby di ritorno infrasettimanale contro la Yuasa Battery. Domenica 18 gennaio 2026 big match in casa contro Sir Safety poi Milano, Verona, Modena e Cisterna per chiudere in casa contro Monza mercoledì 25 febbraio 2026.

Per coach Medei: «Tredici anni fa ho già vissuto in Francia un calendario asimmetrico e, viste le numerose polemiche, non è stata una bella esperienza per i Club transalpini, mi auguro che in Italia vada meglio. Per una squadra che si ritrova al completo solo pochi giorni prima di iniziare il torneo e deve sperimentare un nuovo assetto, cimentarsi nel remake della Semifinale Scudetto con Perugia alla seconda giornata e della Finale Scudetto con i campioni d’Italia di Trento nella terza non si può definire certo una bella partenza. Ovvio che il calendario è sempre relativo e prima o dopo vanno affrontate tutte le rivali. Lavoreremo sodo e faremo il massimo!».

Mercoledì 25 febbraio 2026 termina la Regular Season e l’ultima classificata retrocede in Serie A2 Credem Banca. Domenica 1° marzo 2026 iniziano i Quarti di Finale Play OFF. Domenica 10 maggio si giocherebbe l’eventuale Gara 5 Finale Scudetto

La Final Four di Del Monte® Supercoppa: si giocherà sabato 8 e domenica 9 novembre a Gedda in Arabia Saudita. I Quarti di finale di Del Monte® Coppa Italia si giocheranno in gara unica, martedì 30 dicembre 2025. La Final Four sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026.

Nei giorni corsi è avvenuto anche il sorteggio per la fase a gironi della prossima Champions League con la Cucine Lube Civitanova, testa di serie del Gruppo E che affronterà PGE Projekt Warszawa (POL), Volley Haasrode Leuven (BEL) e Montpellier HSC VB (FRA). Oltre i cucinieri sono al via anche Perugia e Trento.