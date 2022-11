Pallavolo, la finale di Supercoppa è Cucine Lube-Sir Safety Perugia

CAGLIARI – Lo scontro tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Perugia è una partita che ha condizionato gran parte delle finali dei principali trofei assegnati nel volley maschile degli ultimi anni. La storia scriverà un nuovo capitolo alle ore 17 in diretta su RaiSport con la finale di SuperCoppa italiana.

Nella due giorni di Cagliari, infatti, sono loro che hanno prevalso in semifinale.

I ragazzi di Blengini hanno superato Modena per 3-0 ma al termine di una partita estremamente combattuta nella quale il tecnico ha optato per la linea giovane lasciando fuori ancora Anzani e Zaytzev c confermando titolari Diamantini e Gabi Garcia, preferendo Nikolov a Yant. Proprio il portoricano e il bulgaro figlio d’arte sono stati i migliori marcatori nel successo a 23-23-20.

Per coach Blengini la cui squadra veniva da due sconfitte, «volevo una crescita, ma contava soprattutto un successo. Abbiamo portato a casa la vittoria e continuiamo a lavorare per migliorarci. Nikolov ha avuto continuità. Bottolo e Gabi si sono espressi molto bene nei primi due set, poi sono calati nel terzo, ma siamo riusciti a imporci ugualmente. Questa è la nostra strada, dobbiamo cercare di essere indipendenti dal risultato e dare priorità alla nostra crescita, che passa per la continuità nel gioco».

Nell’altra semifinale Trento – Perugia 2-3 (25-23, 17-25, 21-25, 25-22, 7-15) con gli umbri che hanno speso certamente più energie dei marchigiani.

Le due squadre si ritrovano di fronte dopo che lo scorso giovedì a Civitanova, nell’anticipo dell’11’ giornata di Superlega, Leon e compagni si sono imposti in trasferta.

Per capitan De Cecco e compagni è un trofeo che manca dal 2014 nella bacheca biancorossa. In Finale con Perugia sono maturate le sconfitte nel 2017 e nel 2020.

Le squadre si sono confrontate 60 volte: la Cucine Lube ha vinto in 31 occasioni, i rivali si sono imposti in 29 sfide.

Nella Del Monte® Supercoppa il bilancio è favorevole agli umbri, in vantaggio per 3 vittorie a 1. La Cucine Lube ha vinto in quattro set la Finalina per il 3° posto nel 2018, ma ha perso per 3-1 una Semifinale nel 2016 e la Finalissima nel 2017. La terza delusione in Supercoppa contro i Block Devils è arrivata all’ultimo respiro della Finale 2020, persa ai vantaggi del tie break.