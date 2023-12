Pallavolo, Cucine Lube vince al tiebreak a Piacenza

CIVITANOVA – Match spettacolare a Piacenza dove la Cucine Lube conferma l’andamento altalenante della sua prestazione vincendo al tiebreak dopo essere andata avanti 0-2.

Per coach Romano Giannini, vice di Blengini, «Una vittoria a Piacenza vale sempre tantissimo, e questa è la parte piena del bicchiere. Quella mezza vuota riguarda invece il fatto che quando eravamo davanti 2-0 nel computo dei set, ci siamo rilassati risultando deficitari in alcuni fondamentali. Questo ha agevolato il recupero di Piacenza, che comunque non dimentichiamolo è una grande squadra e ha avuto naturalmente anche i suoi meriti. Nel quinto parziale, poi, siamo tornati facendo valere una migliore efficacia sia dai nove metri che in ricezione. Questa squadra sta mostrando partita dopo partita una sintonia sempre maggiore, e siccome le vittorie aiutano a vincere ancora, alla fine non possiamo che essere soddisfatti del risultato di stasera».

Rallenta la corsa in A2 della capolista Yuasa Battery che in trasferta a Santa Croce sull’Arno sempre cade al tiebreak dopo 11 vittorie consecutive. La squadra di Ortenzi è sempre stata avanti nel conto set cedendo però 15-12 al tiebreak. Tre punti nelle ultime due trasferte per i gialloblù che avevano lasciato un punto anche contro Cantù nel turno precedente. La classifica però sorride con +5 sulla seconda Prata di Pordenone battuta 3-0 a Cuneo.

In A3 maschile la capolista Banca Macerata ha superato la formazione siciliana di Modica per 3-0 con parziali a 22-20-17 confermandosi sempre più in testa al girone Blu. Ottima la prestazione dei biancorossi con Zornetta e Casaro autori di 18 punti. La Smartsystem Fano di coach Paolo Tofoli si è imposta nettamente sulla formazione campana di Marcianise con parziali anche più netti (16-16-17). Esordio per il bulgaro Dimitrov in una squadra trascinata dal solito Margutti. I fanesi sono di nuovo secondi alle spalle di Macerata in virtù della sconfitta di Lagonegro a Palmi.

Le due formazioni di serie A femminile avevano anticipato sabato gli impegni con la Megabox capace di vincere 3-0 contro Casalmaggiore al Palamegabox mentre, sempre in casa, la Cbf Balducci è stata sconfitta a sorpresa da Offanengo.