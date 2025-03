Pallavolo, la Cucine Lube mantiene l’imbattibilità casalinga

Nel derby i cucinieri battono la Yuasa ma è festa per tutti. La Megabox vince e chiude 7’. La Cbf Balducci vola anche a Cremona. In A2M Macerata brutto stop in casa

CIVITANOVA – Doveva essere una festa e festa è stata nel derby all’Eurosuole Forum dell’ultimo turno di Regular Season tra la Cucine Lube e la Yuasa Battery Grottazzolina. I cucinieri vincono 3-0 trascinati dal centrale Barthelemy Chinenyeze, MVP dell’incontro. Una serata di grande volley e passione accende l’Eurosuole Forum, gremito da 3.500 spettatori, in occasione del primo confronto casalingo in SuperLega Credem Banca con la Yuasa Battery Grottazzolina.

Da una parte i padroni di casa, terzi in classifica e pronti a sfidare Milano nei Play Off Scudetto, che prenderanno il via il prossimo weekend: Gara 1 domenica a Civitanova Marche. Dall’altra Grottazzolina, protagonista di una stagione da incorniciare, culminata con la salvezza e una storica decima piazza con pass per i Play Off 5° Posto, con in palio la qualificazione alla prossima CEV Challenge Cup. Il trofeo che proprio la squadra di Giampaolo Medei contenderà ai polacchi del Lublin nella doppia finale di marzo.

La Megabox Vallefoglia, già certa della qualificazione ai playoff ha battuto Cuneo 3-1 chiudendo al settimo posto davanti a Bergamo battuta al tiebreak da Firenze. Con questa vittoria le toscane restano in A1 mentre a retrocedere è Roma oltre a Talmassons. Ai playoff che cominciano domenica le ragazze di Pistola se la vedranno con la Numia Milano di Egonu, Orro, Sylla e Danesi. Domenica prossima gara 1 in trasferta. Ritorno domenica 16 marzo addirittura alla Vitrifrigo Arena.

La Cbf Balducci Macerata suona la nona. Sono 9 infatti le vittorie consecutive tra regular season e Pool Promozione e la squadra di Lionetti è passata 3-0 anche sul campo dell’Esperia Cremona. Arancionere sempre seconde ma con 3 punti di vantaggio su Messina battuta da Altafratte. Guida sempre San Giovanni in Marignano.

In A2 Maschile la Banca Macerata cade in casa per mano di Cuneo. Sconfitta anche l’antagonista Conad Reggio Emilia in casa per mano di Porto Viro. Nell’ultima giornata Macerata in trasferta a Prata di Pordenone e Reggio Emilia sul campo della già retrocessa Palmi. Sconfitta anche per la Smartsystem Fano ad Aci Castello per 3-0. In A3 Maschile la The Begin Ancona cade a Sarroch per 3-1 e certifica la partecipazione ai playout