Pallavolo, la Cucine Lube batte anche Taranto (3-1)

CIVITANOVA – Dopo il successo infrasettimanale nella Semifinale di andata della Challenge Cup, la Cucine Lube Volley ritrova il successo anche in Superlega superando la Gioiella Prisma Taranto per 3-1. Partita complicata e combattuta con gli ospiti vincenti nel primo set e a caccia di punti salvezza. Alla distanza i cucinieri portano il match dalla propria parte conquistando 3 punti che cementano il 3’ posto. Giovedì i ragazzi di Medei torneranno in campo per recuperare la trasferta della prima giornata di ritorno a Padova, con una chance in più di blindare la posizione alle spalle del duo composto da Perugia e Trento. I 16 muri totali, la crescita difensiva e la generosità in attacco consentono ai padroni di casa di piegare una rivale agguerrita e reattiva su ogni pallone. Bottolo chiude da top scorer (20 punti) e il titolo di Mvp. In doppia cifra anche Dirlic (17), entrato a gara in corsa per l’infortunio di Lagumdzija nel cuore del primo set, e Chinenyeze (11). Tra gli ospiti i più prolifici sono Gironi (15), Lanza (10) ed Held (10).

È un punto il bottino della Yuasa Battery nella sua ultima trasferta lontana dalle Marche, terzultima giornata di ritorno di questa sua prima storica stagione in Superlega. I 1519 presenti si godono oltre due ore di spettacolo, con Grottazzolina che torna dal campo di Cisterna facendo un ulteriore piccolo ma importantissimo passettino verso la salvezza. La sconfitta per 3-2 è comunque una buona notizia considerando che i gialloblù non hanno certo disputato la migliore partita stagionale.

La Megabox Vallefoglia, dopo la sconfitta al tiebreak nell’infrasettimanale contro la Fenera Chieri è caduta anche contro un’altra piemontese, Pinerolo e senza prendere punti (3-1). Si chiude la serie di partite sempre a punti che aveva riportata la squadra di Pistola a ridosso delle rivali Busto Arsizio e Bergamo. Le padrone di casa, grazie alle due vittorie in fila conquistate in tre giorni, si riportano a sei lunghezze dalle biancoverdi e quindi restano ancora in corsa per la qualificazione ai play-off scudetto. La Cbf Balducci Macerata comincia la Poule Promozione vincendo in rimonta sul campo di Trento. Sotto 2-0 la squadra di Lionetti non ha mollato rimontando e vincendo al tiebreak. Mercoledì impegno infrasettimanale in casa alle 20.30.

In A2 Maschile la Banca Macerata supera al tiebreak Porto Viro nello scontro salvezza della ventiduesima giornata di Serie A2 Credem Banca, nona del girone di ritorno. Ospiti in vantaggio 0-1 e 1-2 ma i biancorossi hanno dimostrato grande carattere. La Smartsystem Fano, sul campo di Palmi ottiene tre preziosissimi punti per chiudere il discorso salvezza, terza vittoria consecutiva per i virtussini

In A3 Maschile la The Begin Ancona dopo il successo a Brugherio, cade in casa contro Savigliano, altro scontro diretto. I dorici vincono il 1’ set poi cedono al ritorno dei piemontesi. La prospettiva di giocarsi la salvezza attraverso i playout è ormai più di una possibilità ma la squadra si è dimostrata viva.