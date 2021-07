CIVITANOVA MARCHE- Si è chiuso ufficialmente il volley mercato per la stagione 21/22 di SuperLega Credem Banca.

Tempo scaduto per le operazioni in entrata e in uscita degli atleti già tesserati in Italia durante la passata stagione, mentre in vista della prima giornata di campionato è ancora possibile mettere sotto contratto giocatori che nell’ultima stagione militavano in società estere. Sarà poi possibile integrare comunque gli organici ma occorrerà aspettare la terza giornata.

La squadra cuciniera riparte da De Cecco in regia, Juantorena, Kovar e Yant come schiacciatori, Anzani, Simon e Diamantini al centro, i liberi Balaso e Marchisio.

Le novità sono Daniele Sottile come secondo palleggiatore, il ritorno dello zar Ivan Zaytzev, il brasiliano Lucarelli, l’opposto Gabi Garcia Fernandez, Jeroncic al centro.

Al lavoro accanto a coach Blengini poi c’è la novità del vice Romano Giannini, 51 anni di Porto Potenza alla prima stagione alla Cucine Lube Civitanova.

È partito anche il conto alla rovescia per i calendari che definirà le giornate di gara anche se per le date, come al solito, occorrerà mixare anticipi o posticipi e orari per le esigenze di distribuzione tv e streaming.

ROSTER CUCINE LUBE 2021/22

Palleggiatori: De Cecco, Sottile (nuovo, da Cisterna)

Opposti: Zaytsev (nuovo, da Modena/Kemerovo), Gabi Garcia Fernandez (nuovo, da Brigham University)

Schiacciatori: Juantorena, Lucarelli (nuovo, da Trento), Kovar, Yant

Centrali: Anzani, Diamantini, Jeroncic (nuovo, da Calcit Kamnik), Simon

Liberi: Balaso, Marchisio

Head coach: Gianlorenzo Blengini

Secondo allenatore: Romano Giannini (nuovo, da Nova Volley Loreto)