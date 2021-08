Pallavolo, Chiara Di Iulio dalle ginocchiere alla scrivania

PORTO SAN GIORGIO – Esperienza, grinta e classe in campo non le sono mai mancate in oltre 20 anni di carriera. Gli stessi ingredienti Chiara Di Iulio proverà a metterli a disposizione della ambiziosa Volley Angels Project. La società lavora molto e bene sul settore giovanile e ha acquisito il titolo di serie B1 per dare sempre maggiori prospettive di crescita alle giovani atlete della rosa, sempre nel nome di una progettualità tesa a dare importanza ai prodotti del proprio settore giovanile.

Nella prossima stagione l’ormai ex schiacciatrice abruzzese che ha base da anni proprio nelle Marche con la marito e figlia, contribuirà alla crescita della società. «Il mio apporto – ha detto – è composto dal know-how personale, maturato con le mie esperienze da giocatrice di alto livello, ma anche e soprattutto da quelle qualità universali unite ai miei studi di management sportivo alla Luiss School di Roma».

Per crescere ci vogliono professionalità qualificate e il club del Direttore Tecnico Daniele Capriotti sembra aver fatto centro.

«Mi avvicino al territorio conoscendo la bellissima realtà di Volley Angels Project, un fiore all’occhiello della regione Marche e non solo. Lo sport rende le persone migliori, ma anche le famiglie che agevolano i propri figli nel fare sport sono migliori e noi vogliamo trasmettere questi valori, come questa società fa già da anni» – ha aggiunto.

Il ruolo di Chiara Di Iulio nella società rossoblù è quello di collante tra le varie componenti della società, oltre a garantire un tasso di esperienza superiore, quel plus a disposizione per accordare le varie dinamiche di squadra.

«In 21 anni di professionismo in Italia e all’estero – dice ancora la Di Iulio – in squadre di primissimo livello nelle quali ho rivestito il ruolo di capitano con il compito di mediare tra la società e lo spogliatoio non vedo l’ora di rimettermi a disposizione di questa realtà. Mi piacerebbe spiegare a tutte le ragazze che lo sport fa crescere e che tutti possiamo vivere e vincere le proprie Champions League di serie B, C o D. Si chiude con questa mia esperienza un’economia circolare che finora mi ha portato a incamerare esperienza e che adesso mi vedrà restituire alle atlete ciò che ho vissuto e imparato».

La Di Iulio insieme a un altro grande personaggio come Angel Dennis che a 45 anni non ci pensa nemmeno a smettere giocando ancora in A3 a Macerata, saranno gli istruttori con coach Capriotti di “Volley Futuro Camp” in programma dal 30 agosto al 5 settembre per ragazze nate dal 2009 al 2011.