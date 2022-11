Pallavolo, comincia il cammino in Champions della Cucine Lube

Alle 19 i cucinieri ospitano i portoghesi del Benfica. In campo anche la Med Store Tunit Macerata (A3M) nel recupero contro San Donà di Piave alle 20. Niente infrasettimanale per la A1F che torna nel weekend

CIVITANOVA – Dopo gli impegni di SuperLega e SuperCoppa è il momento di aggiungere anche le partite di CEV Champions League. La squadra di Blengini torna in campo stasera 9 novembre alle 19 sempre all’Eurosuole Forum per l’esordio nella massima competizione europea contro i portoghesi dello Sport Lisboa e Benfica nelle cui fila milita il palleggiatore brasiliano Raphael Oliveira.

Sul fronte biancorosso il successo contro Verona ha generato entusiasmo. In SuperLega la Cucine Lube si è portata al terzo posto in classifica con 12 punti all’attivo mostrando ulteriori progressi nel gioco e nella mentalità. I cucinieri, dopo l’impegno europeo contro la formazione terza in classifica nel proprio campionato, torneranno a concentrarsi sulla SuperLega in vista della trasferta del 7° turno, domenica 13 novembre (ore 18), sul campo della Top Volley Cisterna, che segue i biancorossi a -2.

In A3 maschile Girone Bianco dopo la sconfitta interna di domenica contro Savigliano, la Med Store Tunit gioca alle 20 il recupero della 4° giornata contro San Donà. La squadra veneta ha gli stessi punti dei biancorossi, 6, si tratta quindi di uno scontro diretto tra due compagini che stanno affrontando un momento simile: anche San Donà arriva da una sconfitta interna per 1-3, subita contro la ErmGroup San Giustino. Per il centrale De Col, subentrato contro Savigliano all’infortunato Sanfilipp: «Incontriamo un avversario giovane, conosco il libero Amarilli, con il palleggiatore Mazzon ho giocato a Treviso e Dal Col è un ottimo centrale ma so che tutta la squadra ha qualità. Non dobbiamo sottovalutarli, vogliamo vincere e toglierci di bocca l’amaro che c’è rimasto dopo la sfida contro Savigliano. Sappiamo di poter fare meglio, il potenziale lo abbiamo dimostrato anche domenica, ora serve portarlo in campo con continuità, con il giusto approccio».

Settimana di lavoro pieno invece in A1 Femminile e quindi senza turni infrasettimanali. Domenica al Banca Macerata Forum la Cbf Balducci ospita la corazzata Scandicci mentre la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia che ha battuto la E-Work Busto Arsizio giocherà a Milano contro la Vero Volley Monza del coach dorico Marco Gaspari nell’anticipo sabato sera alle 20.30