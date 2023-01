CEV Champions League: la Cucine Lube a caccia del quinto successo europeo

Il turno di Champions in Portogallo è l’occasione del riscatto per la squadra di Blengini battuta sabato a Modena. Si gioca questa sera. In caso di successo si passerebbe il turno da testa di serie

CIVITANOVA – Se lo schiaffo subito al PalaPanini nell’anticipo di Modena abbia ridestato la Cucine Lube, il campo lo verificherà già stasera in Portogallo dove i campioni d’Italia vogliono staccare il pass per i Quarti di CEV Champions League con una giornata di anticipo.

L’occasione è ghiotta e l’imbattuta formazione di Blengini nella fase a gironi della kermesse europea e in testa alla Pool C grazie alle quattro vittorie messe in fila in altrettanti incontri, alle 21 italiane sfidano i padroni di casa dello Sport Lisboa e Benfica nel 2° turno di ritorno. I rivali cercano il primo successo nel girone.

La Lube vuole una vittoria importante per alzare il morale, passare il turno con il miglior ranking possibile e mantenere l’imbattibilità stagionale in Europa. In CEV Champions League i biancorossi hanno vinto le quattro gare fin qui disputate nella Pool C prendendosi la vetta solitaria. I primi due successi sono arrivati con due rimonte, sia in casa da 0-2 a 3-2 con il Benfica, sia in Francia recuperando un parziale di svantaggio fino a imporsi in quattro set contro i padroni di casa del Tours. Diverso l’andamento del blitz in Belgio e, soprattutto, della vittoria casalinga convincente con il Tours. All’Eurosuole Forum i biancorossi cambiarono marcia a partire dal terzo parziale centrando una rimonta imponendosi al tie break.

Il riscatto in Superlega invece è atteso per domenica alle 15.30 all’Eurosuole Forum con Vero Volley Monza quando si giocherà la 4’ di ritorno.