Pallavolo, la Cbf Balducci riporta in Italia Aelbrecht

MACERATA – Non si ferma la campagna di rafforzamento della Cbf Balducci Macerata che ha piazzato il terzo colpo di mercato assicurandosi per la seconda metà del campionato 2022/23 le prestazioni della centrale belga Freya Aelbrecht, classe 1990 per 186 cm di altezza, proveniente dalla squadra greca dell’Olympiakos, con cui ha disputato la prima parte dell’attuale stagione.

La giocatrice è già arrivata a Macerata e si è messa a disposizione di coach Luca Paniconi in vista del match di sabato sera (7 gennaio) contro la Igor Novara nell’anticipo delle 20.30 al pari dell’altra neo arrivata, la schiacciatrice statunitense Claire Chaussee. Centrale potente, è il profilo tecnico che serviva a coach Paniconi per completare un reparto che necessitava proprio di un’interprete con spiccate attitudini offensive. A 32 anni può essere l’occasione per rilanciarsi ad altissimo livello. Aelbrecht conosce già molto bene il campionato italiano: per lei già cinque stagioni vissute in precedenza a Perugia, Pesaro, Monza, Bergamo e Busto Arsizio. La centrale arancio-nera ha anche esperienza a livello internazionale sia con la maglia della Nazionale belga (con cui ha conquistato il bronzo agli europei 2013) sia nei campionati esteri di Francia, Giappone, Turchia e Polonia. Nel suo palmares di Club una Coppa Italia con Bergamo, 2 Scudetti e 2 Coppe di Francia con il Cannes, 3 Scudetti, 3 Coppe e 1 Supercoppa in Belgio con l’Asterix Volley.

«Sono super felice di tornare in Italia – dice Aelbrecht dopo la firma del contratto – è sempre bello prendere parte a questo campionato che sicuramente è il migliore del mondo, posso dirlo con certezza visto che ho giocato in tanti tornei diversi all’estero. L’Italia è un posto speciale e sono davvero contenta di essere qui. L’obiettivo con la maglia della CBF Balducci HR Macerata sarà raggiungere la salvezza, non vedo l’ora di scendere in campo e dare tutto per la squadra e per la società. Ho già giocato 5 anni in Italia e posso mettere a disposizione la mia esperienza, la mia energia e la qualità di gioco. Sono molto soddisfatta di aver firmato con Macerata, ora sono pronta a scendere in campo per dare il massimo, consapevole che in Italia ogni partita è davvero difficile».