Pallavolo, la Cbf Balducci torna a vincere in casa con super Malik

MACERATA – Giù il cappello di fronte a questa Cbf Balducci che si dimostra più forte anche dei propri limiti attuali e delle difficoltà fisiche superando dopo oltre due ore di battaglia la Futura Busto Arsizio. Per le arancionere è la 2’ vittoria consecutiva ma soprattutto è un’iniezioni di fiducia importante. Paniconi ha azzeccato le mosse inserendo Ghezzi e Cosi, responsabilizzando in attacco la sua opposta israeliana tornata sui livelli delle prime giornate. Bresciani straordinaria.

Per le ospiti non bastano i 50 punti in due tra Bici e Angelina.

La cronaca dice che parte meglio Busto (3-8) che è più concreta in attacco e pungente al servizio. Angelina è un mistero irrisolto per il muro di casa, 7 punti nel set per l’ex Lardini. Chiude Biganzoli 17-25. La Cbf Balducci prova a reagire salendo 6-3 con il primo muro su Angelina. Malik si incarica di firmare la fuga (9-4) ma la Futura piazza un break di 3-0 (11-10) Paniconi inserisce Cosi e Ghezzi per Michieletto (21-17). Con due muri consecutivi, la Cbf chiude 25-21. Si riparte con la Futura in confusione in attacco. Pizzolato chiude l’azione più lunga del match (12-6). Chiude Ghezzi 25-12. Nel 4’ set è Busto che non è quella del set precedente. La Futura vola 1-5 e la Balducci è già in affanno. Rientra Michieletto per Ghezzi ma Busto chiude 18-25. Nel tiebreak si lotta palla su palla. Al cambio campo è 8-6. Macerata annulla tre match point e chiude 20-18. Vittoria pesante più per il morale che per la classifica.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – FUTURA BUSTO ARSIZIO 3-2

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 1, Cosi 4, Michieletto 3, Gasparroni, Ghezzi 6, Ricci 6, Stroppa, Peretti (L2), Pizzolato 14, Fiesoli 6, Malik 37. All. Paniconi

FUTURA BUSTO ARSIZIO: Bici 25, Bossi 4, Angelina 25, Badini, Morandi, Lualdi 11, Demichelis 3, Sartori 5, Landucci, Biganzoli 2, Sormani, Osana, Garzonio (L). All. Lucchini

ARBITRI: Oranelli e Toni

PUNTEGGIO: 17-25 (23’); 25-21 (25’); 25-12 (22’); 18-25 (24’); 20-18 (26’)

NOTE: Macerata bv 3 bs 8 muri 12; Busto A. Bv 1; Bs 8, Muri 14. Spettatori 500