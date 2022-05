Pallavolo, la Cbf Balducci sonda il mercato per essere competitivi in A1

MACERATA – Dopo il rompete le righe con la promessa di tornare a Macerata per la festa della promozione che chiuderà l’annata trionfale, la Cbf Balducci Macerata è al lavoro per definire il roster che affronterà il primo storico campionato di serie A1 femminile.

Se la promozione è stata una grande impresa da consegnare alla storia altrettanto lo sarà riuscire ad ottenere la salvezza nella prossima stagione. La difficoltà maggiore, oltre alle avversarie, è l’allestimento del roster.

Come successe esattamente un anno fa alla Megabox Vallefoglia promossa attraverso i playoff proprio come la Cbf Balducci Macerata, sul mercato la disponibilità di atlete italiane è quasi a zero perché le altre 13 formazioni aventi diritto si sono mosse ampiamente in anticipo compresa Pinerolo promossa dalla A2 nella finale tra prime classificate lo scorso 2 aprile.

Il campionato partirà dopo il Mondiale in programma dal 23 settembre al 15 ottobre tra Olanda e Polonia.

La società è partita dalle riconferme ma anche dal sondare la reale volontà di molte di mettersi in gioco dopo aver ottenuto la promozione e la disponibilità non è stata massima. Ilenia Peretti prodotto del vivaio che ha alzato due trofei in due anni, difficilmente resterà dove è cresciuta ed è arrivata ad alzare due trofei attirata dalle molte sirene di tornare ad essere protagonista indiscussa. Per lei la vicina Pieralisi Jesi (B1) sembra in pole position e per la squadra di Sabbatini sarebbe un grande colpo. In partenza anche Melissa Martinelli, centrale laziale, che dopo tre stagioni a Macerata, ripartirà dalla A2. Via anche Bresciani verso le ambizioni scudetto di Novara squadra nella quale dovrà vincere la concorrenza di Fersino. Ai saluti anche le ragazze della panchina. Da Stroppa a Ghezzi a Gasparroni, si tratta di atlete che hanno mercato da A2 e B1 e troveranno occasioni di crescita e per mettersi in mostra. Confermata l’opposta israeliana Polina Malik, esordiente in Italia proveniente dal campionato finlandese, ha convinto tutti così come è praticamente certo il SI a rimanere della schiacciatrice toscana Alessia Fiesoli che ritroverà la serie A1 dopo la stagione di Casalmaggiore. Insieme a Malik l’altra grande rivelazione della stagione la centrale Francesca Cosi dovrebbe essere anch’essa riconfermata per misurarsi con la categoria regina. Per la classe 2000 di Cento (FE) sarebbe l’esordio assoluto ma ha dimostrato di avere fisicità importante e margini di miglioramento da mettere a frutto.

Le squadre però si fanno sempre dal palleggiatore e la fiducia di coach Paniconi in Maria Irene Ricci è nota. La Cbf Balducci per trattenerla deve vincere la concorrenza proprio di Mondovì sconfitta in finale e che ha perso la sua regista Cumino che ha deciso di ritirarsi. La regista classe ’96 romana è sempre stata la prima scelta. Si va verso la fumata bianca.