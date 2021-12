Pallavolo, la Cbf Balducci soffre ma vince ed è prima

MACERATA – La Cbf Balducci si issa con le unghie in testa alla classifica parziale della serie A2 guidando per un’ora l’incontro e resistendo al ritorno delle ospiti. Per la squadra di Paniconi è un buon momento tra Coppa e Campionato nonostante le difficoltà fisiche e i tanti chilometri macinati nelle ultime settimane.

Peretti e compagne volano momentaneamente in testa alla classifica per il rinvio dell’incontro della Banca Valsabbina Brescia. Giovedì ci sarà la semifinale di Coppa Italia in gara unica a San Giovanni in Marignano. In caso di successo ci sarà la finalissima a Roma.

Partita dominata per due set dalle ragazze di Paniconi che poi hanno subito il ritorno delle emiliane dimostrando di saper soffrire nel momento più complicato dell’incontro alzando il muro, ben 13 di squadra, e trovando un’ottima Martinelli, premiata come Mvp nonostante sia Stroppa la top scorer con 22 punti.

Alla Cbf Balducci, oltre ai 3 punti resta la capacità di aver reagito al momento migliore delle ospiti tornando nel match dopo che nel 4’ set, sotto 7-11 sembravano aver staccato la spina. Per Paniconi questa forza vale forse anche più del valore stesso del successo.

Giovedì l’ultimo sforzo di un 2021 che potrebbe essere sempre più da ricordare.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-1

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 10, Cosi 5, Michieletto 17, Gasparroni, Ghezzi 1, Ricci 1, Stroppa 22, Peretti, Pizzolato, Fiesoli 11, Malik. All. Paniconi

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Mammini, Colli, Zojsi 2, Balboni 2, Gardini 28, Cantalauppi, Moneta 9, Busolini 13, Rasinska, Rolando (L), Stanev, Civitico 13, Cesari Semprini. All. Venco

ARBITRI: Feriozzi e Polenta

PUNTEGGIO: 25-17 (22’); 25-22 (27’); 20-25 (25’); 25-20 (27’)

NOTE: Macerata bv 4 bs 9 muri 13; Soverato bv4 bs 17; Muri 5. Spettatori 400