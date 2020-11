La CBF Balducci non vuole fermarsi. Ed è pronta a sfidare Montecchio

MACERATA – Il successo nel derby ha portato una ventata di entusiasmo straordinario nel gruppo della CBF Balducci che domenica ha una sorta di prova di maturità ospitando la Sorelle Ramonda Montecchio M.. L’occasione è preziosa per aggiungere altri 3 punti ad una classifica corta e che necessita di essere implementata ad ogni occasione con la Balducci a quota 9° 2 punti dai playoff, le ospiti a 3 punti in coda.

Sulla strada delle ragazze di Paniconi nell’ultima di andata, si gioca domenica alle 17, dirigono Dell’Orso e Laghi c’è la squadra di Saja che in trasferta ha perso a Vallefoglia, a Ravenna e a San Giovanni in M.

Anche se non al top della condizione però, per la prima volta da un mese e mezzo a questa parte, il tecnico dovrebbe avere tutte le effettive a disposizione. Difficile pensare all’impiego di Renieri dal primo pallone ma sia lei che Pirro, già vista per uno scampolo a Vallefoglia, potranno dare un contributo. Nel derby anche Maruotti e Martinelli era sostanzialmente out mentre stavolta ci potranno essere.

La Balducci riparte dalle sue certezze con Lipska e Pomili quali terminali offensivi principali.

Dall’altra parte del campo c’è una squadra giovane, che si concede lunghe pause e concede molto ma che quando accelera sa essere insidiosa. Sicuramente è un match alla portata di Bisconti e compagne ma a patto di tenere il ritmo alto fin dalla battuta e saper approfittare cinicamente di quanto le venete sapranno concedere.

«Si tratta di una squadra giovane con diversi talenti, una forza d’attacco soprattutto in posto 4 con due giocatrici di grande qualità in prima linea, Battista e Cagnin – ha detto coach Paniconi nel presentare l’avversario – e dovremo essere determinati, precisi e soprattutto con la consapevolezza di avere davanti un impegno molto delicato, proprio perché potrebbe essere la conferma di quanto fatto domenica scorsa e noi abbiamo bisogno proprio di questo».

Ecco il programma completo dell’9’ giornata della serie A2 Girone Est:

CBF Balducci Macerata – Sorelle Ramonda Montecchio; Talmassons – Vallefoglia; Ravenna – Martignaccoo; Cutrofiano – San Giovanni in M. Riposa Soverato.