Pallavolo, Per la Cbf Balducci è tempo di semifinale

MACERATA – L’anticipo delle 20 sul campo di Latisana apre la serie di semifinale dei playoff promozione di serie A2 per la Cbf Balducci Macerata che a Latisana (UD) gioca gara 1 ospite della Cda Talmassons.

La serie al meglio delle tre partite prevede il ritorno mercoledì alle 20.30 a Macerata ed eventuale partita di spareggio ancora in Friuli nel weekend successivo. La squadra di Paniconi ha finora eliminato prima Soverato poi Sassuolo sempre chiudendo il confronto in due partite. Brescia e Mondovì si sfideranno nell’altra semifinale. «Troviamo un avversario forte ed in salute – ha detto coach Luca Paniconi – come è naturale in una semifinale Play Off. Noi arriviamo bene all’appuntamento, con fiducia. Abbiamo vissuto delle settimane positive, con l’organico al completo».

Domenica alle 18 invece tocca alle marchigiane di serie A maschile. La Cucine Lube in gara 4 della semifinale di SuperLega, dopo aver vinto dominando giovedì gara 3, ha bisogno di un acuto in trasferta per guadagnarsi gara 5 e riportare la contesa nelle Marche per l’atto decisivo ma la Itas Trento vorrà reagire e chiudere il conto. In caso di sconfitta i ragazzi di Blengini si scucirebbero di dosso il tricolore vinto l’anno scorso. Anche la serie tra Modena e Perugia è sul 2-1 per la formazione che in gara 4 ospita la contesa.

In A3 maschile invece siamo a gara 2 dei Quarti del Girone Bianco. Il derby marchigiano tra Videx e Vigilar ha premiato nel primo atto la formazione di Ortenzi. Al PalaAllende di Fano alle 19 è attesa una grande battaglia oltre che il tutto esaurito.

Viaggia a Montecchio Maggiore invece la Med Store Macerata che ha vinto gara 1 e punta a staccare il pass per la semifinale senza riportare la serie a Macerata.