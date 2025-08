Pallavolo, la Cbf Balducci sceglie Caroline Crawford al centro

Dopo l’infortunio di Farriol il club arancionero è tornato sul mercato ingaggiando un’altra esordiente in Italia e in Europa. Troverà la connazionale Clothier

MACERATA – La Cbf Balducci HR Macerata è dovuta necessariamente correre ai ripari dopo l’infortunio occorso alla centrale classe 2001 Bianca Farriol in Nazionale. Lo staff tecnico si è rimesso frettolosamente al lavoro per visionare molti profili studiando le varie opzioni tecniche disponibili. Di concerto con il ds Storani e con la società si è giunti alla definizione dell’ingaggio di un’altra centrale statunitense.

Il nuovo arrivo è Caroline Crawford, classe 2002 per 189 centimetri di altezza. La giocatrice a stelle e strisce, protagonista nella scorsa stagione della Pro Volleyball Federation il campionato professionistico USA con la maglia delle Indy Ignite, entra così a far parte della rosa arancionera e vivrà la sua prima avventura pallavolistica in Italia.

Prima dell’esordio nel mondo dei professionisti nella PVF USA, Caroline Crawford ha indossato la divisa dei Wisconsin Badgers nel campionato NCAA dal 2022 al 2024 e precedentemente quella della Kansas University. Con le Indy Ignite ha conquistato il secondo posto nel campionato PVF della stagione appena conclusa, dove si è rivelata tra le migliori centrali del campionato, chiudendo nella top ten della classifica muri (50 a segno), mentre con la maglia della Nazionale giovanile USA, invece, ha ottenuto risultati importanti come l’oro nel Mondiale del 2019 e nel campionato Norceca nel 2018.

Per la nuova centrale della Cbf Balducci HR ,inoltre, nell’esperienza in NCAA, un terzo posto assoluto nel 2023/24 e la vittoria nella Big Ten Conference 2022/23. Durante la sua carriera universitaria in NCAA ha fatto registrare 659 muri vincenti, con una elevatissima media di 1,24 muri per set, chiudendo al secondo posto nella classifica dei muri 2024. Sempre in NCAA, è stata inserita nel 1st Team e nel 2nd Team All Big 12, oltre che nell’All freshmen Team.

«I miei obiettivi sono quelli di crescere come giocatrice, sviluppando le mie abilità in campo, e allo stesso tempo immergermi e conoscere la cultura italiana», dice Caroline Crawford dopo la firma del contratto che la lega alla CBF Balducci HR per la stagione 2025/26. «Ho scelto Macerata perché giocare in Serie A1 è sempre stato un mio sogno: qui ho l’opportunità di imparare da un grande allenatore e competere al massimo livello. Amo essere messa alla prova e adoro la competizione. Inoltre, credo che uno dei miei punti di forza sia la comunicazione: durante le partite comunico costantemente con le mie compagne di squadra per contribuire al successo del gruppo in campo».

Di fatto Farriol non sarà tesserata e non giocherà con la Cbf Balducci almeno per la prossima stagione. La neoarrivata, invece, sarà inserita nel roster insieme alle tre compagne di reparto: la riconfermata Alessia Mazzon che la massima serie l’ha giocata solo in Francia, l’esordiente in Italia centrale statunitense Emma Clothier e la giovanissima Ludovica Sismondi classe 2007.