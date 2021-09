Pallavolo, la Cbf Balducci scalda i motori

La squadra di Paniconi ha preso confidenza col campo e con un avversario dall'altra parte della rete. In settimana altre due occasioni di confronto contro formazioni di pari categoria entrambi a Macerata

MACERATA – Positivo primo test per la Cbf Balducci Macerata proiettata nella nuova stagione di serie A2 Femminile. A San Giovanni in Marignano ha affrontato le pari categoria della Omag-Mt per il primo allenamento congiunto del precampionato. Il test si è concluso sul 2-2 con coach Paniconi che ha ovviamente dato spazio a tutte le effettive concedendo almeno due set ad ogni componente del suo roster nel corso dei 4 parziali. Primi due parziali dall’andamento simile: partenza lanciata delle locali con recupero nella fase mediana delle maceratesi, che nel primo set riescono a perfezionare la rimonta (23-25) e che nel secondo capitolano solo ai vantaggi (26-24).

Più netti i punteggi dei due set successivi con la Omag-MT che tiene le avversarie al palo per tutta la durata del parziale (25-16), lasciando a secco l’attacco delle maceratesi, reazione decisa nel quarto set, crescendo a muro e facendosi preferire in attacco e ricezione, prendendo così in mano il set e portandolo a casa (18-25).

Per coach Paniconi che già ha un roster con 10 elementi nuovi su 12, «quando si ruota tanto ci stanno dei problemi di assestamento – ha detto nel dopo gara – ma questo test ha mostrato cose buone e altre cose da mettere a posto, sia perché adesso dobbiamo acquisire brillantezza sia perché alcuni aspetti vanno ancora rodati al meglio e questo richiede un po’ di tempo. L’aspetto positivo è che ognuna delle ragazze ha fatto vedere cose buone, e questo è importante per loro dal punto di vista della fiducia. La settimana prossima avremo altri due test. Il prossimo lo gestirò come questo, dal terzo credo che comincerò a lavorare su un assetto più simile a quello che conto di adottare in campionato».

La squadra tornerà in campo per due allenamenti congiunti nel corso della prossima settimana ed entrambi in casa, mercoledì 22 settembre dalle ore 18 con Altino e venerdì contro Sant’Elia.

Ecco il tabellino dell’allenamento congiunto:

OMAG-MT: Ortolani 10, Biagini (L2), Bolzonetti 11, Ceron ne, Penna 3, Coulibaly 4, Consoli 18, Mazzon 7, Brina 10, Alugi 2, Bonbvicini (L1), Turco 2, Zonta 1. All. Barbolini.

CBF BALDUCCI: Bresciani (L), Martinelli 6, Cosi 2, Michieletto 6, Gasparroni 3, Ghezzi 4, Ricci 3, Stroppa 6, Peretti 1, Pizzolato 9, Fiesoli 8, Malik 14. All. Paniconi.

PARZIALI: 23-25 (24′), 26-24 (28′), 25-16 (23′), 18-25 (21′)