La CBF Balducci riparte da Soverato. Vallefoglia attende Martignacco. Domenica marchigiane in campo

Dopo il riposo torna in campo anche la Cbf Balducci che, in una scomoda trasferta a Soverato, cerca il rilancio in classifica. La Megabox Vallefoglia vuole punti per restare agganciata alla vetta della A2

VALLEFOGLIA – La 4’ giornata di andata del girone Est del campionato di serie A2 riporta in campo la Cbf Balducci Hr Macerata che, osservato il turno di riposo, riparte dalla lunghissima trasferta di Soverato per ritrovare il sorriso in campionato.

Di fronte si troverà la squadra di Napolitano reduce dalla sconfitta di Ravenna e alla ricerca ancora del primo punto interno. Le calabresi hanno fatto esordire l’opposta statunitense Shields autrice di 12 punti ma ha nella ricezione il punto debole. Ben 12 gli aces subiti a Ravenna. Sullo stesso campo la Megabox Vallefoglia aveva saputo imporsi e dunque la squadra di Paniconi ha l’occasione per regalarsi una domenica importante. Si gioca alle 17, dirigono Capologno e Colucci.

La squadra di Bonafede invece attende la visita di Martignacco, a sua volta già sconfitta dalla Cbf Balducci Macerata all’esordio e attualmente ultima in classifica. L’infortunio della schiacciatrice Pascucci ha tolto alle friulane l’attaccante principale e domenica scorsa in casa, avanti 2-0 contro San Giovanni in Marignano, ha finito per perdere al tiebreak. Si gioca sempre domenica alle 17, dirigono Laghi e Proietti.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com) e da TVRS, in differita, martedì 13 ottobre alle 21,55 sul canale 11 e mercoledì 14 alle 13,00 sul canale 111.

Per l’allenatore della Megabox Vallefoglia Fabio Bonafede: «Siamo reduci da una brutta partita a Cutrofiano, e la settimana è passata lavorando sulla consapevolezza di avere vissuto una giornata storta: ci siamo allenate duramente con l’obiettivo di alzare il livello qualitativo del nostro gioco. Martignacco ha individualità importanti, è una squadra estremamente fisica con giocatrici molto alte. L’assenza di Pascucci li penalizza un po’ sotto questo aspetto, ma sono una squadra di notevole livello: sarà un esame molto importante per noi».

Entrambe le formazioni marchigiane torneranno poi in campo nel turno infrasettimanale. Mercoledì 14 ottobre la Megabox sarà in trasferta a Ravenna mentre la Cbf Balducci HR Macerata in casa giovedì sempre alle 20.30 alla Marpel Arena attenderà la visita della Cda Talmassons.