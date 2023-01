Pallavolo, per la Cbf Balducci quasi una finale a Perugia. Cucine Lube in casa

Domenica la Cucine Lube ospita Monza. La Megabox contro Scandicci. La Videx Grottazzolina in trasferta, la MedStore in casa contro Pineto, la capolista Vigilar Fano a San Giustino

CIVITANOVA – È un weekend molto importante per il volley marchigiano di serie A con incroci pericolosi che coinvolgono le nostre formazioni maschili e femminili.

A giocarsi tanto è la Cbf Balducci Macerata in A1 Femminile che alle 20.30 in diretta su RaiSport sul campo della Bartoccini Perugia si gioca una fetta di salvezza. Le due squadre sono sul fondo della classifica a distanza di un punto e chi dovesse perdere soprattutto se nettamente da 3 punti avrebbe un contraccolpo anche psicologico pesante. Paniconi si affida all’esperienza di Djikema e della ex Aelbrecht. Perugia in formazione rimaneggiata proverà a far valere il fattore campo.

Per il libero Fiori: «Andiamo a Perugia con la consapevolezza che è per noi una partita importantissima, sia per la classifica sia perché vogliamo dimostrare che stiamo crescendo come squadra, come gruppo, dopo l’arrivo delle nuove giocatrici. Sarà una partita ovviamente tosta anche per loro, penso che si possa definire quasi una finale».

Domenica in un orario inedito come le 15.30 all’Eurosuole Forum torna in campo la Cucine Lube Civitanova ospitando la Vero Volley Monza. La partita è insidiosa perché i brianzoli sono in fiducia

A parlare è lo schiacciatore Mattia Gottardo: «Dopo una vittoria importantissima a Lisbona, mettiamo da parte la Champions League e torniamo in modalità SuperLega per sfidare una squadra che all’andata ci ha messo sotto, in particolare dai nove metri. Sono convinto che sarà una partita differente e l’affronteremo nel miglior modo possibile. Ci faremo trovare più pronti dando il 100%. Ne abbiamo i mezzi. Cercheremo di contenerli per avere palloni giocabili. Ci stiamo allenando bene e vogliamo vedere i frutti in partita».

Alle 17 invece al PalaCarnaroli di Urbino scende in campo la Megabox Vallefoglia in decisa ripresa e fiducia dopo gli innesti dal mercato che tenterà il colpaccio contro la corazzata Scandicci. Le toscane hanno rescisso il contratto con la palleggiatrice azzurra Malinov passata a Firenze. Sulla carta il pronostico è tutto per le ospiti ma attenti a sottovalutare la voglia di Drews e compagne di fare uno sgambetto ad una big.

In A2 maschile la Videx Grottazzolina vuole dimostrare di poter uscire da un periodo di risultati non brillanti chiedendo strada alla Kempal Santa Croce sull’Arno che però è un altro brutto cliente essendo 3’ in classifica. Con 5 punti più di Vecchi e compagni.

In A3 maschile, infine, la capolista Vigilar Fano è sul campo di San Giustino per non mollare lo scettro di capoclassifica mentre la Med Store Tunit Macerata ospita la corazzata Pineto con la pazza idea di fare uno scherzo ad una delle migliori formazioni di questo girone. Si gioca alle 18