MACERATA – Nemmeno il tempo di chiudere la prima fase del campionato che per le partecipanti al campionato di serie A2 Femminile è tempo di guardare oltre. Intanto però per la Cbf Balducci Macerata c’è da giocare e vincere la trasferta sul campo della Hermaea Olbia domenica alle 17.

Poi si partirà già nel weekend successivo con la Poule Promozione, incrocio tra le prime 5 dei due gironi con la Poule Salvezza, scontro tra le altre. Si riparte con i punti maturati nella prima fase e con la prospettiva di giocare 10 partite in partite di andata e ritorno solo contro le formazioni del girone del quale non si faceva parte. La classifica finale, nel caso della Poule Promozione alla quale partecipa la Cbf Balducci, assegnerà alla vincitrice la promozione diretta mentre la seconda promossa uscirà dai playoff. Per la Poule salvezza invece saranno decretate le formazioni che retrocederanno in serie B1. Nel girone B le ammesse alla Poule promozione oltre alle arancionere, sono l’Esperia Cremona, la Ipag Montecchio, la Omag San Giovanni in M, e La Lpm Mondovì senza sorprese rispetto alle previsioni estive. La Cbf Balducci Macerata se la vedrà in partite di andata e ritorno con la Bartoccini Perugia, Futura Giovani Busto Arsizio, Città di Messina giustiziera della Cbf Balducci in Coppa Italia, Cda Talmassons, Tecnoteam Albese Como.

Il calendario della Poule Promozione vedrà la Cbf Balducci esordire domenica 28 gennaio a Perugia ospite della Bartoccini, prima del girone A e grande favorita all’immediato ritorno in massima serie da cui è scesa nella passata stagione proprio in compagnia della Cbf Balducci. Quindi la squadra di Carancini affronterà il doppio turno interno domenicale contro Talmassons e Albese. Turno infrasettimanale mercoledì 14 marzo con la trasferta a Messina per poi chiudere il girone di andata in casa contro Futura Busto Arsizio. Il ritorno partirà senza pause con Perugia che renderà la visita a Macerata per poi viaggiare in trasferta prima direzione Friuli e poi in provincia di Como. L’ultimo turno interno si giocherà domenica 24 marzo contro Messina. Decima e ultima giornata il sabato di Pasqua in trasferta a Busto Arsizio. Poi i playoff per chi avrà staccato il pass per proseguire la corsa e concorrerà a guadagnare il pass per la A1.