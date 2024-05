Pallavolo, è la Cbf Balducci più forte di sempre. Inizia al meglio l’era di coach Lionetti

MACERATA – Presentazione in grande stile nella sala riunioni della Cbf Balducci Group a Montecassiano per avviare ufficialmente l’era di coach Valerio Lionetti sulla panchina della Cbf Balducci Hr Volley Macerata. Accanto al tecnico c’è Massimiliano Balducci, CEO Cbf Balducci Group nella cui sede è stata organizzata la conferenza stampa di presentazione. «Inizia un nuovo percorso speriamo vincente – ha detto il manager main sponsor del club – e lo facciamo con un allenatore i cui risultati di prestigio sono garanzia di qualità. Lanciamo una bella sfida per tutti e siamo convinti di aver allestito un roster all’altezza per fare bene e daremo a coach Lionetti il tempo per lavorare con calma».

Per l’allenatore calabrese, 38 anni, è la prima occasione di cominciare una stagione da capo allenatore dopo tante stagioni e successi come prezioso membro dello staff tecnico di club importanti con tanti allori. «L’ambizione muove il nostro mondo – sono le parole del tecnico – e il sogno era poter organizzare una stagione di serie A fin dall’avvio dopo essere subentrato due volte in corsa anche se in B1, lavorando alla costruzione della squadra e poi con lo staff e la squadra ogni giorno, lavorando sodo e migliorando giorno dopo giorno». Dopo tanti anni da vice, Lionetti dovrà dimostrare di poter guidare lo staff e preparare una squadra ambiziosa che sogna il ritorno in massima serie anche se, per non essere una meteora occorre l’aiuto di altri imprenditori. «Ci crediamo e ci lavoriamo ogni giorno – assicura Massimiliano Balducci – ma per affrontare la massima serie in maniera non arrangiata ma giocata per restarci e per inserirci tra i club migliori del panorama della pallavolo italiana occorre coinvolgere altri imprenditori che amano il territorio e questo sport e che vedano in questo club e nella pallavolo il veicolo perfetto crescere a livello commerciale».

Il benvenuto al nuovo coach è venuto anche da Pietro Paolella, Presidente Hr Volley che ha assicurato che la scelta su Lionetti è caduta anche perché «ha un particolare legame con le Marche dove ha lavorato per tanti anni e da tutti noi c’è l’impegno di farlo sentire a casa».

Anche se il roster non è stato ancora tutto svelato, il Ds Storani assicura che «sta nascendo la squadra più forte di questi anni, probabilmente la squadra meglio costruita a partire dalla scelta di questo tecnico che è sempre stata la nostra prima scelta e posso assicurare che gli allenatori con cui ha lavorato hanno caldeggiato il suo ingaggio credendo nelle capacità tecnico-tattiche ma anche umane». Per Lucia Bosetti, Direttore Operativo e Team Manager «l’ambizione della società è tornare in A1 e siamo convinti che avremo un roster rinforzato rispetto alla passata stagione a partire dall’ufficializzazione di un opposto come Decortes in A2 ha fatto ottimi campionati ed è top scorer dell’ultima stagione. La sua presenza renderà il gioco d’attacco equilibrato su tutta la rete e quindi, sperando di non aver quegli infortuni gravi che hanno penalizzato la stagione passata, la squadra possa esprimere tutto il potenziale».

Oltre al primo volto nuovo sono già state confermate capitan Fiesoli, i liberi Bresciani e Morandini, le centrali Mazzon e Busolini, quest’ultima pronta per verosimilmente non subito essendo reduce per l’operazione al ginocchio. Presto anche gli altri nomi e il resto dello staff tecnico che lavorerà da fine agosto. La voglia di fare bene è tanta e ai tifosi coach Lionetti promette «massimo impegno ogni giorno in allenamento per guadagnarci la loro fiducia e convincerli a venire al palazzetto a tifare per noi».