Pallavolo, Cbf Balducci e MedStore in piazza a Macerata

In occasione delle festività per il patrono della città San Giuliano, martedì 31 agosto alle 21 le due massime espressioni pallavolistiche saranno in piazza per il primo contatto coi tifosi

MACERATA – Non sarà la presentazione ufficiale, per quella ci sarà tempo, ma un’occasione per salutarsi e conoscersi. Torna l’appuntamento ormai tradizionale ma saltato l’anno scorso causa Covid, tra le massime squadre di pallavolo della città e i maceratesi.

L’occasione è quella delle celebrazioni per San Giuliano, patrono di Macerata.

Martedì 31 agosto alle ore 21 la Cbf Balducci HR di coach Paniconi impegnata nel campionato di serie A2 Femminile e la MedStore di coach Di Pinto in A3 Maschile saliranno sul palco per ricevere il primo abbraccio virtuale da parte del pubblico maceratese in attesa dell’inizio del campionato.

La possibilità di avere il 35% del pubblico al palazzetto consentirà alle due squadre il cui torneo scatta il 10 ottobre di avere circa 700 tifosi presenti, non male dopo due anni di vuoto praticamente assoluto. La città ha anche una squadra in serie B maschile.

Macerata è l’unica città delle Marche ad avere due squadre di pallavolo in serie A e tra le poche in Italia a potersi fregiare di questo titolo che conferma la tradizione volleystica.

«La presentazione ufficiale la organizzeremo come al solito presso l’azienda del nostro main sponsor Cbf Balducci ma questo primo contatto – dice il presidente dell’Helvia Recina Pietro Paolella – è già un segno di ritrovata normalità almeno parziale. Soprattutto per le nuove, 10 su 12 rispetto al roster della passata stagione, è importante capire che a Macerata c’è grande passione per la pallavolo e, ringraziando l’amministrazione comunale per l’opportunità, la nostra capitana Ilenia Peretti, maceratese doc e cresciuta nel nostro vivaio, alzerà ancora una volta la Coppa Italia vinta lo scorso 14 marzo nella finale di Rimini».