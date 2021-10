Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata è subito vincente davanti al suo pubblico

MACERATA – Buona la prima per la Cbf Balducci Macerata che piega la resistenza delle romagnole consistente per due set.

Per l’esordio stagionale coach Paniconi ha scelto Ricci in regia, l’israeliana Malik opposto, Fiesoli e Michieletto schiacciatori, Martinelli e Pizzolato al centro con Bresciani libero. Per Ravenna Spinello in regia, Fricano opposto, Pomili e Bulovic schiacciatrici, Colzi e Torcolacci al centro, la maceratese Rocchi libero.

All’ex Pomili e alla maceratese Rocchi la società ha donato un mazzo di fiori prima dell’incontro.

Positiva la prestazione delle padrone di casa che hanno saputo resistere alla qualità al servizio delle ospiti nel 1’ set vincendo ai vantaggi grazie alle difese di Bresciani e agli attacchi di Micheletto chiudendo 26-24.

Nel 2’ set parte la partita vive sull’equilibrio. Sul 20-18 entra Monaco per Rocchi che accusa un risentimento muscolare. Macerata si avvicina al traguardo ma le ospiti annullano sei set point. Alla fine risolve la solita Michieletto 28-26.

Alla ripartenza la Balducci allunga subito (4-1). Bendandi mette mano alla sua partita ma in campo c’è solo la Balducci (11-3). Bendandi richiama le sue ragazze ma le padrone di casa si avviano al successo pieno. Entrano Stroppa per Malik (21-15) e Peretti per Ricci (23-16). Chiude il muro di Martinelli 25-16. Macerata può esultare: il ghiaccio è rotto.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OLIMPIA TEODORA RAVENNA 3-0

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 5, Cosi, Michieletto 16, Gasparroni, Ghezzi, Ricci, Stroppa, Peretti, Pizzolato 7, Fiesoli 10, Malik 18 All. Paniconi

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Pomili 11, Salvatori 1, Fricano 9, Fontemggi, Monaco (L2), Colzi 3, Torcolacci 6, Guasti 6, Spinello 2, Sestini, Rocchi (L1), Foresi, Bulovic 8. All. Bendandi

ARBITRI: Pescatore e Grosso

PUNTEGGIO: 26-24 (30’); 28-26 (35’); 25-16 (24’)

NOTE: Macerata BV 3 bs 6 muri 11; RavennaBv 3; Bs 12, Muri 2. Spettatori 500