MACERATA – Come agli ottavi anche nei quarti la Cbf Balducci Macerata ha ottenuto la qualificazione al turno successivo senza dover ricorrere alla “bella” superando la Green Warriors con un doppio 3-1.

Coach Paniconi, soddisfatto?

«Sono ovviamente molto contento del risultato finale, ma anche per le soluzioni che le ragazze hanno trovato nei momenti di maggiore difficoltà della partita».

Alla vigilia temeva molto questo incontro e il campo di Sassuolo: era pre-tattica?

«Sapevamo quanto Sassuolo potesse crescere in entusiasmo e qualità nel corso della partita su un campo piccolo nel quale il pubblico si sente molto. Siamo molto felici di questa qualificazione, storica per noi, ottenuta contro una squadra di grande valore a cui faccio i miei complimenti».

Aver evitato gara 3 cosa significa?

«Significa potersi godere di un po’ di tranquillità prima di proiettarci verso questa semifinale, che sarà il momento più alto della nostra stagione».

Per la prima volta nella sua storia la Cbf Balducci Hr Macerata raggiunge la semifinale dei playoff promozione riuscendo laddove nella passata stagione aveva fallito. L’avversaria sarà Talmassons che avrà il vantaggio del campo visto il maggior numero di punti in Regular Season, 46 contro 43 che non sarà un dettaglio considerando che il PalaTeghil di Lignano Sabbiadoro pieno ha spinto la squadra di Barbieri al successo contro Busto.

Vi aspettavate la sfida con Busto Arsizio e invece l’avversario sarà Talmassons: sorpreso?

«Resto convinto che Busto abbia grandissime individualità ma ho visto le partite della doppia sfida e Talmassons mi ha davvero impressionato per qualità di gioco e coesione. Ha ottenuto la qualificazione in due partite con pieno merito».

Dall’altra parte del tabellone, per conoscere l’avversaria di Brescia sconfitta nella finale delle prime da Pinerolo, servirà giovedì gara 3 tra Mondovì e Martignacco.

La serie di semifinale comincerà domenica 24 aprile con gara 1 in Friuli poi ritorno a Macerata mercoledì 27 aprile alle 20.30.

Come gestirete questo periodo di pausa che vi porterà a gara 1?

«Lavoreremo bene questa settimana poi lasceremo il weekend libero alla squadra per rientrare a casa per Pasqua e poi affronteremo la normale settimana pre-partita. La condizione è buona e il morale è alto».

Chi la spunterà?

«Sarà una serie molto tirata ed equilibrata nella quale non avremo il vantaggio del fattore campo e quindi dovremo andare a vincere almeno una partita in trasferta giocando poi ogni 3 giorni e noi ogni 7 come per ottavi e quarti. Entriamo nel vivo e ci faremo trovare pronti. Mi dispiace non poter giocare nel weekend a Macerata perché con le presenze di pubblico in crescita costante sicuramente avremmo avuto un sostegno più grande di quello a cui possiamo ambire di mercoledì sera ma ho fiducia nell’entusiasmo che si è creato intorno alla squadra».