Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata è ai quarti di Coppa Italia

MACERATA – Missione compiuta per la Cbf Balducci Macerata che approda ai quarti di finale di Coppa Italia e nei quarti il 22 dicembre affronterà in trasferta il Mondovì.

Tra la terza del girone A e la sesta del girone B il match è equilibrato, la partita tirata e combattuta. Per le ospiti il sestetto è composto da Saveriano in regia e Foucher opposto, Quarchioni e Puppo schiacciatrici Riparbelli e Tajè centrali. Per Paniconi la novità è Ghezzi in campo per Michieletto in diagonale a Fiesoli, poi Ricci, Stroppa, Pizzolato e Cosi preferita a Martinelli. Bresciani libero.

Parte forte la Cbf che prende in mano il match fin dall’avvio. Sul 7-3 c’è il timeout ospite. Le ospiti si mettono in partita crescendo al servizio e in cambio palla piazzando un controbreak e salendo 12-14. Stroppa firma la parità a quota 17. Il parziale di 4-0 riporta la Cbf davanti. Ghezzi chiude 25-22. Nel secondo set la Cbf che sale subito 4-1 ma è un attimo. Soverato pareggia e sfrutta le imprecisioni di casa per allungare sul 7-10 costringendo Paniconi al timeout. Soverato ha il merito di non mollare Chiude 23-25.

Il terzo set viaggia sul filo dell’equilibrio e del punto a punto. Il primo allungo del parziale è sul servizio di Fiesoli (18-15). Pizzolato chiude col muro 25-23. Si riparte col solito equilibrio (10-10). Rientra Ricci per Peretti. La. Cbf allunga 19-16 provando a portare il set definitivamente dalla propria parte. Fiesoli regala 4 match point e chiude con l’ace di Ghezzi 25-20.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO 3-1

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 6, Cosi 2, Michieletto , Gasparroni, Ghezzi 21, Ricci 2, Stroppa 18, Peretti 1, Pizzolato 12, Fiesoli 10, Malik. All. Paniconi

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 6, Ferrario, Quarchioni 10, Saveriano 2, Gabbiadini, Ascensao Silva M. , Riparbelli 10, Tajè 5, Buffo 5, Foucher 21, Ascensao Silva R 1. All. Napolitano

ARBITRI: Proietti e Somansino

PUNTEGGIO: 25-22 (27’); 23-25 (28’); 25-23 (28’); 25-20 (25’)

NOTE: Macerata bv 4 muri 12; Soverato bv 9; Muri 2. Spettatori 500