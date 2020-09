MACERATA- Il secondo allenamento congiunto disputato dalla CBF Balducci HR Macerata contro l’Acqua&Sapone Roma Volley Club ha confermato il percorso di crescita della squadra di Paniconi.

In questa fase si tratta di trovare gli automatismi che, in una squadra con alcuni volti nuovi, è un lento percorso progressivo.

Per altro le avversarie hanno cominciato prima la preparazione, elemento che si è visto soprattutto nella 2’ parte del set, concluso poi in parità.

In campo si sono viste le caratteristiche peculiari delle due squadre. Roma ha qualità e fisicità a muro, la CBF Balducci ha già una buona efficacia offensiva che può e deve migliorare allenamento dopo allenamento.

A fine gara il commento di coach Paniconi conferma questa impressione.

Per il tecnico ex Lardini, infatti, «questo allenamento congiunto ci ha fatto capire, se mai ce ne fosse bisogno, che sarà un campionato per noi molto impegnativo. All’inizio Roma ha fatto un po’ fatica poi noi abbiamo avuto qualche difficoltà ulteriore. Sono situazioni che metto in preventivo, per questi primi test avevo deciso di fare così, quindi ho dato spazio a gran parte della rosa«.

Rispetto alle individualità coach Paniconi ha dovuto fare a meno della Sopranzetti, «ma di sicuro ci sarà occasione nel prossimo allenamento congiunto».

In sintesi «il primo set mi è piaciuto ed anche il quarto, dal punto di vista emotivo e della qualità, perché in una situazione in cui ci stavamo perdendo, abbiamo reagito e messo in campo qualcosa di importante. Questo è un aspetto positivo che va oltre il risultato«.

L’esordio si avvicina. Il 20 settembre alla Marpel Arena arriva il Martignacco di coach Marco Gazzotti.