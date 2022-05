Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata è promossa in serie A1

C’è voluto l’ultimo set dell’ultima partita per decretare la promozione in serie A1 che premia la squadra di Paniconi. Partita sofferta e bellissima davanti ad una cornice di pubblico fantastica. Malik MVP

MACERATA – La Cbf Balducci Hr Macerata scrive un’altra pagina della sua fantastica storia conquistando la promozione in serie A1. C’è voluto il 5’ set di gara 3 peer avere ragione di un’ottima Lpm Bam Mondovì che deve inchinarsi ancora una volta di fronte alla squadra di Paniconi che già l’anno scorso alzò la Coppa Italia a sue spese.

Davanti a un pubblico tutto arancione nonostante un centinaio di tifosi ospiti e in un palas tutto esaurito, si comincia a trepidare almeno un’ora prima dell’inizio.

La Cbf Macerata riporta la serie A1 a Macerata che manca da quando la Lube si spostò a Civitanova, era il 2014 e da oltre 40 anni al femminile.

In avvio nessuna novità nei sestetti con Ricci, Malik, Fiesoli, Michieletto, Cosi, Pizzolato e Bresciani per la Cbf mentre La Lpm con Cumino, Taborelli, Hardeman, Trevisan, Molinaro, Montani e Bisconti. Si parte subito forte con scambi lunghi e combattuti. I muri di Pizzolato e Michieletto danno il primo vantaggio (7-5). Rispetto alle due precedenti partite della serie la qualità del servizio di casa è nettamente superiore e il muro-difesa arancionera fa il lavoro che ha portato la squadra all’atto finale. Malik ci mette un po’ a trovare il ritmo ma con due punti consecutivi in rigiocata, saranno 5 nel set, regala il +3 (12-9).

Mondovì ritrova la parità e cerca l’allungo sul servizio di Hardeman (17-19). Il parziale di 4-0 per la Lpm viene chiuso da Fiesoli. A quota 20 è tutto pari e apertissimo. Macerata non concretizza tre set point. Il quarto è quello buono 28-26. Pesanti gli 8 errori complessivi delle ospiti. Si riparte e il canovaccio della partita è sempre quello di equilibrio. Bresciani tiene vivo tutto quello che passa dalle sue parti ma Mondovì tenta l’allungo (4-7). Il servizio di Macerata non punge e in attacco crescono le ospiti (8-12). Paniconi inserisce Peretti e Stroppa (10-14). Il servizio di Trevisan amplia il divario (10-17). Entra Ghezzi per Fiesoli (11-19) e poi Martinelli per Cosi (12-22). Il set lo chiude la solita Taborelli 15-25 pareggiando il conto. La Cbf ha bisogno di scuotersi rendendo fluido il cambio palla e ritrovando incisività al servizio. Macerata mette la testa avanti (6-4) spinta dai duemila del Banca Macerata Forum. L’ace di Ricci firma il +4 (10-6) per il timeout Solforati. L’ace di Cosi consente di allungare ancora (14-9). È un monologo chiuso 25-10 dal muro di Pizzolato con un parziale di 13-1. Mondovì prova a crederci ancora e parte bene (1-4). Hardeman guida Mondovì al +4 (5-9). Entra Peretti in regia. La Cbf prova a crederci ma Mondovì allunga il match al tiebreak chiudendo 15-25. La tensione è forte. Il palas prova a spingere. Ogni punto della Cbf è un boato. Al cambio di campo è 7-8. Il break di 3-0 alza i decibel (10-8). Solforati chiede tempo (11-8). Fiesoli mura Taborelli (12-9). La Cbf ha tre match point. Chiude 15-12 dando il via alla festa tra lacrime, sorrisi e felicità. L’israeliana Malik è premiata dalla Lega Volley come Mvp della Finale.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – LPM BAM MONDOVI 3-2

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli, Cosi 10, Michieletto 15, Gasparroni, Ghezzi, Ricci 1, Stroppa, Peretti , Pizzolato 18, Fiesoli 7, Malik 20. All. Paniconi

LPM BAM MONDOVI: Taborelli 21, Montani 14, Cumino 3, Bonifacio 1, Pasquino 1, Hardeman 15, Ferrarini, Molinaro 13, Trevisan 6, Bisconti (L). All. Solforati

ARBITRI: Santoro e Selmi

PUNTEGGIO: 28-26 (29’); 15-25 (22’); 25-10 (18’); 15-25 (24’); 15-12 (19’)

NOTE: Macerata bv5 bs 8 muri 11; Mondovi bv 6; bs 19; Muri 11. Spettatori 2000