Pallavolo, la CBF Balducci Macerata neopromossa ricevuta in Comune

MACERATA – «Vogliamo ringraziarvi per aver fatto sognare la città di Macerata regalandoci una grandissima emozione dopo un percorso fatto di sacrifici, responsabilità e, infine, di grande gioia – ha detto il primo cittadino rivolto alla squadra, allo staff e alla dirigenza -. Avete dimostrato, sul campo, l’importanza del valore della squadra raggiungendo l’obiettivo e in questa occasione rinnoviamo il supporto massimo e costante dell’Amministrazione soprattutto per il futuro che ci attende». Ecco come Sandro Parcaroli, sindaco di Macerata ha accolto le atlete della CBF Balducci HR Macerata che sabato sono state promosse in vivo Serie A1 di volley femminile dopo aver vinto 3-2 contro Mondovì in gara 3 di finale playoff. Alla compagine vincitrice del titolo nazionale è stato consegnato il premio “Macerata Più”, il riconoscimento simbolico che l’Amministrazione ha istituto per sottolineare il valore dello sport e premiare le eccellenze sportive sia sotto il profilo dei risultati che dell’etica.

«Un successo che arriva proprio nell’anno di Macerata Città Europea dello Sport e questo non può che renderci ancora più entusiasti – ha aggiunto l’assessore allo Sport Sacchi. Come Amministrazione, nel rinnovare ancora una volta il nostro sostegno, abbiamo già preso in mano la questione relativa a eventuali interventi immediati di adeguamento del palazzetto in vista della prossima stagione di A1 nella quale ci auguriamo ancora di vivere straordinari successi. Macerata è orgogliosa di voi». Grandi sorrisi da parte di tutte le ragazze prima che il Presidente Paolella a sua volta rendesse omaggio all’amministrazione comunale. «Ringraziamo per l’attenzione che ci avete sempre mostrato – ha detto. Le istituzioni ci sono sempre state vicine in questi anni e per noi averle ripagate in questo modo è un grande onore. In questa stagione già si è iniziato migliorare il Palas, ci sarà ancora altro da fare e per tutti ci sarà molto da lavorare. Questa bellissima città lo merita».

Ora per la squadra cominciano le vacanze con l’impegno di ritrovarsi entro un paio di settimane per la festa della promozione che chiuderà la stagione.

Intanto la società e il DS Maurizio Storani in particolare, è al lavoro per allestire la squadra che affronterà il primo storico campionato in massima serie.