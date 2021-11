Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata sbanca Marsala

MARSALA – Prestazione di sostanza della squadra di Paniconi che ritrova una buona Michieletto nel 2’ e 3’ set e doma una Sigel Marsala troppo fallosa vincendo col massimo scarto. Per la Cbf Balducci sono tre punti pesanti in ottica classifica contro una diretta concorrente alla corsa playoff.

Parte bene la Cbf con due aces di Ricci (0-3) ma Pistolesi trova la parità (4-4). Malik fatica ad entrare in partita ma Macerata sfrutta gli errori avversari in attacco e sul 5-9 Delmati ferma il gioco. Pistolesi si incarica di ricucire. Caserta trova l’ace del 9-9 ma Malik firma due punti in fila e Delmati ferma di nuovo il gioco (11-15). L’attacco siciliano si ferma e la Cbf vola sul 12-19. Entra Ferraro per Scacchetti in regia (15-21). Il break ulteriore è sul servizio di Alice Gasparroni. Si chiude 17-25 con l’errore di Pistolesi, il n.8 del pessimo primo set della Sigel.

Alla ripresa Delmati inserisce Parini per Panucci e parte forte Marsala (3-0). Ricci cerca di mettere in partita Michieletto che sigla il primo punto della sua partita sul (5-1). La partita non ha contenuti tecnici eccelsi e la Cbf senza fare molto torna in parità e sorpassa (6-7) costringendo Delmati al timeout. La partita va a strappi e Paniconi ferma il gioco (11-9). Entra Ghezzi per una spenta Fiesoli (15-9). La Cbf non molla né Marsala riesce a gestire e si torna sul 17-17. Michieletto firma il sorpasso (19-20). Marsala annulla sei set point ma chiude Michieletto (29-31), 8 punti nel set per la mancina

In avvio di 3’ set Ghezzi resta in campo per Fiesoli mentre Delmati rimette in campo Panucci. Parte meglio la squadra di casa con l’acqua alla gola (7-4). Okenwa ha aggiustato il mirino e sul 10-5 Paniconi ferma il gioco. Entra Cosi per Pizzolato nella Cnf mentre per la Sigel entra Ferraro per Scacchetti nella regia siciliana. Marsala resta avanti (16-13). Entrano Stroppa e Peretti per la Cbf per il doppio cambio con il capitano che ritrova il campo dopo 3 settimane dall’infortunio. Sul 23-19 Paniconi spende l’ultimo timeout. Sembra finita ma Michieletto mette tre attacchi consecutivi e stavolta è Delmati a fermare il gioco (23-22). Michieletto è on fire. Okenwa spara fuori e la Cbf vince 23-25. Brava Macerata a crederci ma Marsala deve recitare il mea culpa.

Mercoledì turno infrasettimanale contro l’Assitel Sant’Elia battuta a San Giovanni 3-0 mentre domenica si torna in Sicilia ad Aragona.

SIGEL MARSALA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 0-3

SIGEL MARSALA: Ferraro 1, Caserta 7, Deste, Patti, Panucci 8, Okenwa 22, Scacchetti 2, Gamba (L), Parini 3, Vaccaro, Pistolesi 12, Ristori. All. Delmati

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Martinelli 4, Cosi 3, Michieletto 13, Gasparroni, Ghezzi 6, Ricci 2, Stroppa, Peretti (L2), Pizzolato 5, Fiesoli 6, Malik 37. All. Paniconi

ARBITRI: Adamo e Ciaccio

PUNTEGGIO: 17-25 (23’); 29-31 (31’); 23-25 (27’)