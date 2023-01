Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata limita i danni a Perugia

MACERATA – Difficile ma necessario vedere il bicchiere mezzo pieno in casa Cbf Balducci dopo la sconfitta al tiebreak sul campo di Perugia nello scontro diretto. Considerando l’andamento del match il punto strappato ad un avversario calato fisicamente alla distanza ma capace di reagire a sua volta, è anche positivo e tiene aperta la corsa salvezza nella quale però le arancionere non sono padrone del proprio destino né le favorite al raggiungimento dell’obiettivo a 11 giornate dalla fine. In classifica Perugia sale a 9, Macerata a 7, Pinerolo battuta a Novara resta a 6. Una sola si salva delle tre contendenti.

Eppure le premesse erano buone nonostante una settimana con qualche malanno di stagione di troppo. La Bartoccini ha salutato l’opposta Samedy passata all’Imoco Conegliano e accolto la palleggiatrice portoricana Santos, nemmeno presentata ufficialmente dalla società, e subito gettata nella mischia da coach Bertini con risultati eccellenti.

Con una rosa ridotta e con Lazic schierata da opposto, Perugia è partita a razzo lasciando al palo una Cbf Balducci inconsistente in battuta e fallosa in attacco, incapace di arginare a muro la verve delle umbre.

Il 2-0 per le padrone di casa con parziali a 16-18 si è concretizzato in meno di un’ora con Malik in giornata nerissima ma tenuta praticamente sempre in campo, alla fine autrice di appena 5 punti, Aelbrecht impalpabile, Fiesoli a tenere in piedi la baracca in attacco con Abbott capace di darle solo a tratti una mano. Comunque la reazione c’è stata e Macerata ha vinto il 3’ set in volata 25-23, annullando un match point nel 4’ parziale e allungando il match 26-24 muovendo anche poco la classifica. Al tiebreak però Perugia è partita fortissimo 6-1. La Cbf ancora una volta ha reagito riportandosi sul 7-7 per poi bloccarsi di nuovo e chiudere 15-9. Per la Balducci è la 6’ sconfitta consecutiva e un’altra mazzata sul morale. Nel secondo set coach Paniconi ha fatto esordire anche Chaussee che non ha lasciato particolari tracce. Domenica prossima impegno interno alle 17 contro Chieri. Perugia ospiterà Busto mentre Pinerolo attende la visita di Firenze.

Nel dopogara capitan Fiesoli ha detto: «I primi due set non abbiamo espresso al meglio il nostro gioco ed è un peccato perché in settimana nonostante i casi d’influenza, avevamo lavorato bene in palestra. Per fortuna nel terzo e nel quarto abbiamo saputo reagire e siamo riuscite a conquistare un punto d’oro per come si era messa la situazione, devo dire però che ci aspettavamo di più, oramai però è andata così e torniamo a lavoro per cercare di conquistarne altri. Tutto per fortuna è ancora aperto e quindi dovremo lavorare più forte per conquistare punti anche sui campi più difficili».

Per Freya Aelbrecht ex di turno: «Sono delusa come tutta la squadra, sapevamo che questa partita era super-importante, peccato perché abbiamo dato tutto in campo. Perugia ha fatto una bella partita, mi dispiace un sacco ma dobbiamo guardare avanti perché è ancora tutto aperto e mettere ancora di più in campo».

Infine coach Paniconi: «Veniamo da una settimana complicata causa malattie di stagione, è stata una gara complicata e di buono prendo il punto che ci ha fruttato la nostra rimonta ma il nostro obiettivo era vincere la partita. Peccato per quel momento nel tiebreak in cui abbiamo perso contatto dalle nostre avversarie, Perugia nei primi due set è stata molto aggressiva e ci ha messo in difficoltà. Dal terzo set abbiamo battuto meglio e siamo andati in crescendo, trovando anche soluzioni in contrattacco».