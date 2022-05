Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata ha realizzato il sogno

MACERATA – Il trofeo di migliore giocatrice assegnato all’opposta israeliana Polina Malik della Cbf Balducci Macerata ha definitivamente trasformato una pressoché sconosciuta al grande volley nell’astro nascente della pallavolo di vertice. «È incredibile quello che è successo – ha detto la giocatrice – e sono veramente felice per tutti noi e per il fantastico pubblico che ci ha sostenuto. Al mio primo anno in Italia non potevo desiderare di meglio».

La giocatrice è solo una delle tante scoperte della società che in questi anni ha dimostrato grande fiuto a conferma dell’eccellente lavoro nell’organizzazione che ha portato a crescere anno dopo anno, fino alla promozione in serie A1. «È una gioia indescrivibile – ha detto il presidente della Cbf Balducci Macerata Pietro Paolella – e abbiamo vinto due volte, sul campo e sugli spalti vedendo così tanta gente vivere intensamente la partita. Il pensiero va a Tito Antinori di cui siamo tutti eredi e grazie al quale è cominciato questo percorso».

Insieme al ds Maurizio Storani e al commendatore Franco Balducci tutto è nato molti anni fa. Ora il testimone è stato preso dal giovane e valente Massimiliano Balducci che guida il Cbf Balducci Group. Le sue lacrime a Rimini per la Coppa Italia sono diventate un pianto dirotto dopo la conquista della promozione. «Non sto ancora realizzando cosa abbiamo fatto – ha detto Balducci – e vedere un palas così pieno, vivere delle emozioni del genere mi rendono felicissimo per tutti quelli che erano con noi a soffrire».

A fare festa con loro in campo c’era l’amministrazione comunale con il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Sacchi. «È una serata storica per Macerata – ha sentenziato il primo cittadino – e una grande vittoria sul campo e sugli spalti. Grazie alla società, alla famiglia Balducci e a tutti gli sponsor Macerata torna in A1 ed è al vertice della pallavolo nazionale».

La crescita della società è nella crescita del talento di casa Ilenia Peretti. La ragazza di Macerata, cresciuta nel vivaio e arrivata fino al vertice proprio non riesce a trattenere le lacrime. «Ho esaudito il mio sogno ed aver fatto la scalata ripaga di tutti i sacrifici e l’impegno messo in questi anni e poi davanti ad un pubblico così per me che ho cominciato da piccolissima è qualcosa di indescrivibile». La storia ha i contorni della favola simile a quella che a Filottrano, sponda Lardini, ha scritto Federica Feliziani partita dal settore giovanile e arrivata nell’olimpo della pallavolo femminile italiana.