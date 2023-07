Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata è nel girone B di serie A2 Femminile

Avversarie storiche come Mondovì, Olbia e San Giovanni in Marignano, altre nuove come le neopromosse ma la rinnovata squadra di Saja non teme nessuno e punta al vertice

MACERATA – Scatterà probabilmente nel weekend del 7-8 ottobre l’avventura in serie A2 della Cbf Balducci Macerata che, pur senza dichiararlo apertamente, punta a riprendersi in tempi brevi se non brevissimi, ciò che ha perso l’anno scorso cioè il palcoscenico della massima categoria.

Da Cuneo a Melendugno, da Olbia a Montecchio Maggiore passando per tanta Lombardia, la Cbf Balducci HR Macerata ha conosciuto nel corso della riunione di Lega Volley Femminile le nove avversarie che le faranno compagnia nel girone B. I criteri per definire come suddividere le 20 squadre erano chiari. La Cbf Balducci era testa di serie in quanto retrocessa come la Bartoccini Perugia che infatti figura nel girone A. L’altro criterio previsto era che le due formazioni isolane, Messina e Olbia, fossero inserite in gironi diversi per rendere più o meno omogenee le trasferte per tutti.

Per il calendario occorrerà attendere almeno un paio di settimane ma la squadra di coach Saja ha sul suo cammino alcune classicissime come la Lpm Bam Mondovì, che evoca i dolci ricordi della promozione in massima serie, e la Omag-Mt San Giovanni in M.no (RN) che sembrava dover essere la destinazione di Luca Paniconi poi accasatosi alla Clementina in B1. Altra vecchia conoscenza è Volley Hermaea Olbia (SS) che in casa ha sempre rappresentato un osso duro per le maceratesi. Grande interesse per l’ambiziosa Ipag S.lle Ramonda Montecchio (VI). Curioso che entrambe le formazioni cremonesi, la U.S. Esperia Cremona e la Chromavis Eco DB Offanengo (CR) siano nello stesso girone. Stuzzicante l’incrocio con la Orocash Picco Lecco (LC) e due neopromosse come il Volley Melendugno (LE) di coach Bruno Napolitano, unica pugliese, e la Cbl Costa Volpino (BG).

Nessuna novità nella formula che è ormai consolidata del campionato prevedendo, dopo le 18 partite di Regular Season, una Pool Promozione andata e ritorno, che coinvolgerà le prime cinque squadre dei Gironi A e B, e una Pool Salvezza che vedrà impegnate le restanti formazioni. La prima della classifica dopo la Pool Promozione, in cui saranno mantenuti i punti della Regular Season, verrà promossa mentre le squadre posizionate dalla seconda alla quinta disputeranno i Playoff Promozione con semifinali e finali al meglio delle tre partite.

Nel girone A figurano invece la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, la Valsabbina Millenium Brescia, Cda Talmassons (UD), Futura Giovani Busto Arsizio (VA), Volley Soverato (CZ), Tecnoteam Albese Volley Como (CO), Akademia Sant’Anna Messina (ME), Volley Team Bologna (BO), Alta Fratte Volley Padova (PD) e una abruzzese tra la Beach World Pescara che ha presentato ricorso all’esclusione dal torneo o in alternativo Altino Volley che invece ha fatto domanda di ripescaggio.