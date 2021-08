Pallavolo, la CBF Balducci Macerata nel girone A di serie A2

Girone di ferro per la squadra di coach Luca Paniconi, unica marchigiana, con trasferte a Olbia, Marsala e Aragona più le formazioni del centro Italia. Finale di Coppa Italia nel weekend dell’Epifania

MACERATA – Dopo lunga attesa ecco finalmente la designazione dei due gironi di A2 di volley femminile salita da 19 a 22 squadre. E pensare che la Federazione ne avrebbe voluto addirittura 24.

Due gironi da 11 squadre che vedono la CBF Balducci HR Macerata inserita nel raggruppamento A in un girone logisticamente abbordabile ma tecnicamente di alto profilo.

La squadra di Paniconi sarà opposta a Brescia, unica retrocessa dalla A1 non senza polemiche, l’ambiziosa Busto Arsizio, le sempre temibili Sassuolo e Ravenna, ben 3 esordienti come Sant’Elia, Aragona (trasferta lunghissima) e Altino. Più le sempreverdi San Giovanni in M., Olbia e Marsala.

Nel Girone B il quadro tecnico è forse di minor impatto ma quello logistico è impegnativo con le piemontesi Mondovì e Pinerolo sempre tra le favorite che viaggeranno fino a Martignacco e Talmassons in Friuli per scendere poi a Soverato, Catania e Modica.

I calendari sono attesi per fine mese. Il Campionato prenderà il via nel weekend del 9-10 ottobre, insieme a quello di Serie A1. La finale di Coppa Italia sarà il 6 gennaio. La Cbf Balducci dovrà difendere il titolo vinto a Rimini lo scorso 14 marzo.

Ecco la composizione completa dei due gironi:

GIRONE A

Volley Millenium Brescia

CBF Balducci Helvia Recina Volley Macerata

Marsala Volley (TP)

Volley Academy Sassuolo (MO)

Omag San Giovanni in Marignano (RN)

Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA)

Volley Hermaea Olbia

Altino Volley (CH)

Sporting Club Maccalube Aragona (AG)

Assitec Volleyball Sant’Elia (FR)

GIRONE B

LPM Pallavolo Mondovì (CN)

Pallavolo Pinerolo (TO)

Volley Soverato (CZ)

Polisportiva Libertas Martignacco (UD)

Volley Talmassons (UD)

Club Italia

Unione Volley Montecchio Maggiore (VI)

C.S. Alba Volley Albese (CO)

Volley Vicenza

Pallavolo Sicilia Catania

PVT Modica (RG