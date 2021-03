MARSALA – Il nono tiebreak stagionale giocato dalla CBF Balducci Macerata regala solo un punto alle maceratesi. Il bilancio è 6 incontri vinti e 3 persi al quinto set, secondo negativo consecutivo dopo quello di sabato contro Pinerolo a Macerata. Una Balducci fallosa e meno brillante delle scorse settimane ha lasciato i 2 punti alla Sigel Marsala guidata da un’ottima Pistolesi.

In classifica(Serie A2) la CBF Balducci sale a quota 43, mentre le siciliane arrivano a 40 in quella che sarà una lotta serrata per le posizioni a ridosso della vetta.

Parte forte la CBF Balducci che sale 2-6 con l’ottima correlazione muro-difesa. Le locali cambiano in regia con Colombano per la capitana Demichelis. Proprio mentre la Sigel sembra in difficoltà, piazza un parziale di 4-0 che costringe Paniconi al timeout (12-10). Macerata va in difficoltà e la forbice si allarga al 15-11 ma le ospiti non mollano. Il controbreak di 4-0 consente di sorpassare nuovamente sul 17-19. Ora è Marsala in crisi in ricezione e Amadio spende il suo secondo timeout. Si entra in zona Lipska e la polacca piazza 3 punti consecutivi che chiudono il set 20-25.

Alla ripartenza si va a braccetto. Marsala prende un paio di punti di vantaggio (5-3) senza dare l’impressione di poter fuggire e infatti la CBF pareggia a quota 7 e poi allunga sul 9-11 col muro di Martinelli. Macerata fatica in primo tempo e, dopo l’ace di Colombano, sale 15-13 con il timeout per Paniconi. Marsala mantiene 3 punti di vantaggio (17-14) firmato da Gillis col maniout. Aumenta il vantaggio col turno di Demichelis 19-14. Marsala vola verso il traguardo e chiude 25-19 riequilibrando il conto set con l’attacco dell’americana Ginnis, protagonista del finale.

Il match resta molto combattuto e anche il terzo set comincia col solito equilibrio. La CBF mette la testa avanti con l’ace di Mancini (6-7). La Balducci subisce un break di 3-0 andando sotto 14-12 e con Paniconi che richiama le sue ragazze. A quota 17 e con Rita in campo per Martinelli c’è la nuova parità. La Balducci mette la testa avanti sul 18-19 con l’errore di Mazzon che porta al timeout di casa. Pomili e Rita fanno la differenza in attacco e Macerata vola sul 19-21. Macerata si procura due set point. Basta il primo con Lipska che chiude 22-25.

Alla ripresa Rita resta in campo per Martinelli. Parte forte Marsala che sale 4-1 con qualche sbavatura di troppo delle ragazze di Paniconi. Lipska realizza tre punti consecutivi che danno la nuova parità a quota 5. Lipska firma il sorpasso sul 9-10. Si procede in equilibrio con le arancionere sempre avanti di una lunghezza. Sul 17-15 Paniconi spende il primo timeout. L’effetto si vede e la CBF torna in parità e sorpassa (17-18) con un parziale di 3-0 e stavolta è coach Amadio a fermare il gioco. Si resta vicine in vista del finale di set. Marsala allunga sul 23-21 con nuovo timeout Paniconi. Pistolesi è protagonista e chiude 25-21 allungando il match al tiebreak.

Il primo allungo è firmato dalla solita Pistolesi che porta le sue sul +3 (6-3) costringendo Paniconi al timeout. Lipska riporta sotto la Cbf (6-5) ma al cambio di campo è 8-5 Sigel. Macerata non molla e torna a -1 (9-8) ma un nuovo strappo riporta decisamente il set dalla parte delle locali. Entra l’ex Galletti per Peretti (11-9). Sul 13-9 la Balducci è con l’acqua alla gola. Le padrone di casa hanno 3 match point. Chiude Marsala 15-12.

Ora un po’ di riposo: si torna in campo domenica 11 aprile.