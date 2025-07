Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata conferma tutto lo staff tecnico

MACERATA – Staff tecnico che vince non si cambia. Deve essere stata questa la convinzione che ha porto la Cbf Balducci Macerata a confermare in toto lo staff tecnico.

Dopo aver completato il roster delle giocatrici che saranno protagoniste nel prossimo campionato di serie A1 e annunciato che accanto all’head coach Valerio Lionetti ci sarà il viceallenatore coach Luca Martinelli, la società ha scelto la linea della continuità anche nelle altre figure tecniche.

Ecco, quindi, che si è scelto per la continuità confermando coach Nicola Bacaloni nel ruolo di assistente allenatore per la prossima stagione in Serie A1. Il tecnico marchigiano, classe 1986, affiancherà di nuovo Lionetti e Martinelli, sedendo così sulla panchina del Club maceratese per il terzo anno consecutivo. Nicola Bacaloni riveste anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile arancionero.

«Affronterò la prossima stagione esattamente come ho affrontato la precedente – dice coach Nicola Bacaloni – e sono molto contento che lo staff sia stato confermato in toto, si è creata una bella amalgama, sia dentro che fuori dal campo. Secondo me i risultati raggiunti cementano ancora di più i rapporti e il modo di lavorare degli staff. Questa sarà un’annata diversa, in un campionato che vedrà ai nastri di partenza anche 3 squadre italiane arrivate sul podio dell’ultima edizione di Champions League. Si riparte con tanti volti nuovi e dalle ragazze che l’anno scorso erano con noi».

Sarà di nuovo Gabriele Rudi il preparatore atletico nella stagione 2025/26 in Serie A1. Terzo anno consecutivo in arancionero per il trainer lombardo che si prepara a vivere così una nuova annata con il Club maceratese, stavolta nel massimo campionato dopo aver vissuto nelle Marche due stagioni in A2, l’ultima delle quali conclusa con la vittoria nei Playoff e quindi con la promozione.

Gabriele Rudi, classe 1994 e comasco di Albiolo, stessa cittadina della palleggiatrice Asia Bonelli, prima di dedicarsi al ruolo di preparatore atletico può vantare anche una carriera da giocatore in Serie A maschile. Non sarà il suo esordio in A1, perché precedentemente al suo arrivo a Macerata è stato per due stagioni il secondo trainer della UYBA Busto Arsizio nel massimo campionato.

«Tornare in Serie A1 è sicuramente una grande emozione – dice Gabriele Rudi – ed è sempre stato un mio sogno e obiettivo poter vivere questo campionato da protagonista, il più competitivo al mondo nella pallavolo femminile».

Prosegue l’avventura in arancionero nel ruolo di scoutman del Club maceratese anche Marco Malatini, classe 1965 e marchigiano di Porto Potenza Picena, un vero e proprio veterano del team: per lui sarà la nona stagione consecutiva in arancionero. Con questi colori, dunque, Malatini può vantare un lunghissimo curriculum, nel suo palmares infatti ben due promozioni in Serie A1, una promozione in A2 e una Coppa Italia di A2.

Lo scoutman arancionero sarà per un’altra stagione al lavoro a bordo campo durante le gare della CBF Balducci HR e darà il suo consueto prezioso contributo per la preparazione delle gare, in collaborazione con tutto lo staff guidato da coach Valerio Lionetti. Per Marco Malatini, inoltre, non solo una lunga esperienza nei Club. Proprio in questi ultimi giorni è stato protagonista con la Selezione regionale femminile delle Marche al Trofeo delle Regioni 2025, da tre anni infatti fa parte dello staff tecnico marchigiano.