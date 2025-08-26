Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata pronta a ripartire

Nicole Piomboni, campionessa mondiale under 21, si è unita al resto delle compagne in preparazione agli ordini di coach Lionetti. La schiacciatrice: «Sarà il mio secondo anno in Serie A1 e sono molto contenta di essere a Macerata»

MACERATA – Prosegue il lavoro di preparazione in vista della seconda storica stagione in Serie A1 Tigotà per la Cbf Balducci Macerata. La squadra è finalmente al completo perché da lunedì (25 agosto) si è aggregata al gruppo anche la schiacciatrice Nicole Piomboni, vincitrice del titolo mondiale con l’Italia Under 21. Arrivata al palasport Fontescodella subito doppia seduta di allenamento.

La squadra ha in programma anche sedute speciali sulla sabbia per continuare ad affrontare i primi salti su una superficie morbida.

L’impatto della giovane romagnola con la realtà maceratese è stato subito buono. «Sono arrivata da pochissimo però devo dire che l’accoglienza è stata veramente super» – ha detto Nicole Piomboni. «Ho conosciuto le mie compagne, lo staff e la dirigenza, devo dire che mi hanno fatto tutti sentire subito a casa quindi la prima impressione direi super positiva. Sarà il mio secondo anno in Serie A1 e sono molto contenta di poter essere qui e viverlo a Macerata, che è una società dove sicuramente si sta tanto bene, si lavora bene. Il primo anno a Talmassons mi sono dovuta adattare e sciogliere delle prime tensioni, però in questa stagione credo che l’obiettivo sia esprimere il miglior gioco possibile e penso che, come squadra, abbiamo tutte le carte in regola per potercela giocare. Quindi non vediamo l’ora di iniziare a lavorare in palestra tutte insieme».

La lunga estate azzurra ha portato in dote a Piomboni la consapevolezza di essere una giocatrice importante. «Aver vinto il mondiale Under 21 mi ha dato sicuramente una bella carica – continua ripensando al recentissimo successo da azzurrina– ed è stato un mondiale sofferto ma che alla fine ci ha premiato di tutti i sacrifici dell’estate e di tutti gli anni precedenti. Adesso è il momento di archiviare e pensare a quella che sarà la prossima stagione con il Club. A tutti i tifosi voglio semplicemente dire che noi siamo cariche e non vediamo l’ora di cominciare e vi aspettiamo numerosi al palazzetto».

Il quartetto delle schiacciatrici di posto 4 oltre all’azzurra è composto dalla serba Kockarevic, la finlandese Kokkonen e la polacca Ornoch.

La CBF Balducci HR ha il scelto suo nuovo capitano per la stagione 2025/26. Sarà Giulia Bresciani, classe 1992 e alla sua quarta stagione in arancionero, la prima in Serie A1 con il Club maceratese, ad indossare la striscia sotto il numero di maglia che identifica questo importante ruolo. La specialista della seconda linea toscana, protagonista di due promozioni in A1 con la CBF Balducci HR e addirittura di 5 promozioni complessive nel massimo campionato nel corso della sua carriera, succede ad Alessia Fiesoli, capitano nelle ultime tre stagioni, e ad Ilenia Peretti, storico capitano arancionero nei 18 anni vissuti con il Club.

Il lavoro di preparazione è finalizzato a preparare al meglio la prima di campionato lunedì 6 ottobre alle ore 20.30 a Macerata, match di esordio che vedrà le arancionere affrontare Cuneo.