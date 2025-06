Pallavolo, la Cbf Balducci Macerata completa il roster per la A1

L’ultimo tassello è la giovanissima centrale Sismondi all’esordio in massima serie. L’obiettivo è essere competitivi per mantenere la categoria

MACERATA – La Cbf Balducci Macerata completa il proprio roster mettendo a disposizione di coach Lionetti la giovane e promettente centrale classe 2007 Ludovica Sismondi. Quattro sole giocatrici a disposizione di coach Lionetti sono nate negli anni ’90, i liberi Brescini e Caforio, Mazzon e Decortes. Le altre sono millenials con ben due ragazze appena maggiorenni come la stessa Sismondi e la polacca Ornoch.

Reduce dall’ottima stagione in B1 all’Anderlini Modena, completa il reparto che comprende la confermata padovana classe ’98 Alessia Mazzon e le altre due neoarrivate, l’argentina Bianca Farriol e la statunitense Emma Clothier entrambe classe 2001.

Sismondi è il nono e ultimo colpo di mercato in casa CBF Balducci HR 2025/26 e si tratta di un’altra azzurrina, talento emergente del volley italiano. Attualmente impegnata con la Nazionale Under 19 in preparazione al Mondiale in programma a luglio, la giovanissima neo-giocatrice arancionera ha già nel suo palmares il campionato europeo vinto in azzurro, con l’Under 17, nel 2023. La centrale torinese è pronta per il grande salto in Serie A1, dopo aver mosso i primi passi della sua carriera pallavolistica nell’In Volley Piemonte, nella sua terra.

«Ho scelto Macerata perché mi è sembrata fin da subito la realtà giusta per poter crescere e mettermi alla prova, in un contesto competitivo come la Serie A1», dice Ludovica Sismondi.

«La società mi ha trasmesso grande fiducia fin da subito, e il progetto è ambizioso e molto stimolante e credo che qui io possa fare un grandissimo salto di qualità, che in fondo è quello che cerco. Il mio obiettivo personale è quello di crescere il più possibile, allenarmi con intensità e farmi trovare sempre pronta in qualsiasi momento. Le esperienze con la Anderlini e con la Nazionale sono state fondamentali per la mia crescita, non solo come atleta ma anche come persona. Ho imparato a gestire la pressione e a lavorare in gruppo con obiettivi importanti, a non smettere mai di voler migliorare. So che sarà una sfida tosta ma mi sento comunque pronta a dare il massimo».

Il roster della Cbf Balducci è quindi al completo ed è composto in regia da Asia Bonelli (‘00) e Ilaria Batte (’05) in regia, Bresciani (’92) e Caforio (’94) liberi, Mazzon (98’), Farriol (’01), Clothier (’01) e Sismondi (’07) al centro, l’opposto Decortes ’96) e le schiacciatrici Kockarevic (’02), Piomboni (’05), Kokkonen (’00) e Ornoch (’07).